Днепр-1 и Заря договорились о переносе поединка

После того, как Украинская Премьер-лига опубликовала календарь 1 тура, луганская "Заря" и "Днепр-1" приняли решение сыграть товарищеский матч в воскресенье 18 июля.

Сначала было запланировано, что клубы сыграют 17 июля.

Игра состоится на "Днепр-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19 часов.