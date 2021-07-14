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Днепр-1 и Заря договорились о переносе поединка

Премьер-лига
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Спарринг

Днепр-1 и Заря договорились о переносе поединка

фото - СК Дніпро-1

Новина українською

После того, как Украинская Премьер-лига опубликовала календарь 1 тура, луганская "Заря" и "Днепр-1" приняли решение сыграть товарищеский матч в воскресенье 18 июля.

Сначала было запланировано, что клубы сыграют 17 июля.

Игра состоится на "Днепр-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19 часов.

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В статье: Заря (Луганск) Товарищеский матч Контрольный матч УПЛ спарринг СК Днепр-1 Днепр-1
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