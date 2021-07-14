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СМИ: Днепр-1 договорился о новой аренде Марио Чуже

Премьер-лига
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Это усиление

СМИ: Днепр-1 договорился о новой аренде Марио Чуже

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Хорватский вингер вернется в украинский "Днепр-1". Об этом передает портал FC Dnipro.

По их данным, клубу удалось договориться с "Динамо" Загребом о продлении аренды на следующий сезон. Футболист пропустил последний матч его действующей команды.

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Чуже провел в составе "Днепра-1" последние полгода на правах аренды. На его счету 13 сыгранных поединков, семь голов и одна голевая передача.

Отметим, что этим летом днепряне успели арендовать Русина, Кравченко и Игнатенко, а также подписать Паста, Пихаленка, Джурасека, Кожокару и Лучкевича.

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В статье: СК Днепр-1 Марио Чуже
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Источник:
FC Dnipro

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