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Колос назвал двух будущих спарринг-партнеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба клуба из западной Украины

Колос назвал двух будущих спарринг-партнеров

koloskovalivka.com

UA-Футбол
Новина українською

Подготовка "Колоса" к новому сезону продолжается и понемногу приближается к своему завершению. По возвращении из Полтавы, где были сыграны два контрольных матча против "Краматорска" и "Днепра-1", команда получила два дня отдыха.

После этого футболисты собрались на своей базе, где провели интенсивное втягивающее тренировки. Завтра "Колос" отправляется в Хмельницкий, где проведет заключительные спарринги на этих летних сборах.

15-го июля нашим соперником будет ПФК "Львов", а 16-го местный "Подолье".

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Напомним, что в матче первого тура УПЛ, сезона 2021/22 "Колос" сыграет на выезде 24-го июля против дебютанта ровенского "Вереса".

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В статье: ФК Львов Подолье (Хмельницкий) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК "Колос"

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