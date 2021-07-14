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Колос назвал двух будущих спарринг-партнеров
Оба клуба из западной Украины
koloskovalivka.com
Подготовка "Колоса" к новому сезону продолжается и понемногу приближается к своему завершению. По возвращении из Полтавы, где были сыграны два контрольных матча против "Краматорска" и "Днепра-1", команда получила два дня отдыха.
После этого футболисты собрались на своей базе, где провели интенсивное втягивающее тренировки. Завтра "Колос" отправляется в Хмельницкий, где проведет заключительные спарринги на этих летних сборах.
15-го июля нашим соперником будет ПФК "Львов", а 16-го местный "Подолье".
Напомним, что в матче первого тура УПЛ, сезона 2021/22 "Колос" сыграет на выезде 24-го июля против дебютанта ровенского "Вереса".
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