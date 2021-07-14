Неочевидное усиление для Динамо. Что Мирча Луческу нашел в Денисе Антюхе?

Мирча Луческу приходил в "Динамо" под соусом "спасителя". Опытный тренер должен был реанимировать команду не только во внутренней борьбе с "Шахтером", но и вывести киевлян в группу Лиги чемпионов. На кону стояло примерно 25-30 миллионов евро, которые сегодня составляют почти сто процентов бюджета киевского клуба. Без этих финансовых вливаний "Динамо" угрожал финансовый кризис.

Луческу справился, клубные счета были пополнены. Но заработок позволил всего-навсего удержаться на плаву, а не финансово бодрствовать. В то время, когда "Шахтер" подписывает игроков "Бенфики", "Аякса" и "Сассуоло", "Динамо" находит усиление в "Ворскле" и "Колосе". Это не хорошо и не плохо, это просто факт.

Участие в Лиге чемпионов, все выигранные на внутренней арене титулы не позволили "Динамо" широко раскрыть карманы и выйти на трансферный рынок. Луческу по-прежнему приходится лепить команду с весьма посредственного подручного материала. Даже приглашение Шкурина, - перспективного нападающего-выходца из постсоветского пространства, - не было запланированной акцией. Это была необходимость, надиктованная травмой Артема Беседина. Запланированным было приглашение Дениса Антюха, которого "Динамо" вело уже некоторое время и хотело подписать еще зимой. Тогда, правда, отказывалось платить "Колосу" компенсацию.

Фото - ФК "Колос"

Это тот Антюх, о котором Руслан Костышин говорил очень забавные вещи. Мол, не трогайте парня, ведь слава может загнать его в одну из столичных забегаловок. Но также это тот Антюх, который значительно прибавил во всех важных компонентах игры по сравнению с несколькими прошлыми сезонами. В среднем за игру он делает 0.64 ключевые передачи, наносит 1.46 ударов, выполняет 2.3 навеса, проводит четырнадцать единоборств, три из которых – верховые, выполняет 2.5 отборы мяча и 3.6 раз проходит соперника на дриблинге. Неплохие показатели как для игрока, который еще два года назад играл в Первой лиге, не так ли?!

Денис Антюх на взрослом уровне провел лишь шесть сезонов, из них четыре – в трясине Первой лиги чемпионата Украины. Но это не должно пугать, ведь многие достойные футболисты, оставившие след в киевском "Динамо", прошли подобным путем. Олега Гусева нашли в сумской глубинке, Андрей Ярмоленко переходил в "Динамо" с "Десны", тогда та еще ни разу не была участником элитного украинского дивизиона. В итоге эти футболисты стали легендами столичного клуба.

Антюху до легенды очень далеко, но прогресс игрока – это первое, что бросилось в глаза опытному Мирчи Луческу. Денис может сыграть по всему фронту атаки, однако наиболее комфортно чувствует себя на левом фланге. Здесь он дает наибольшую интенсивность – чаще встречается с мячом. Некий эконом-вариант замены для Беньямина Вербича или Карлоса Де Пены.

Статистика, позиция и сильные качества Дениса Антюх / скриншот - InStat

Несмотря на то, что Антюх дает наибольшую интенсивность на фланге, зона его ударов – только в центре. Обычно удары происходят после смещений с фланга или в штрафную площадь, или в "четырнадцатую" зону (район радиуса штрафной площади). Голы приходят как из пределов штрафной площади, так и ударами из-за пределов шестнадцатиметровой зоны.

Зоны ударов, нанесенных Денисом Антюхом / скриншот - InStat

Сильной его стороной считается игра на контратаках. Это качество Антюх развил так хорошо благодаря стилю "Колоса", который любит действовать от соперника. Нет сомнений, что в "Динамо" при Мирче Луческу от этого футболиста потребуется позиционная игра. Для достижения успеха в ней могут понадобиться умение применять дриблинг, цепкость, развитые навыки борьбы в воздухе. Хотя коронный элемент игры Антюха – это фланговые навесы. InStat оценивает эти навыки футболиста в 44 процента из ста. Лучше Денису удается лишь игра на контратаках – 45 процентов.

Статистика Дениса Антюх по сезонам. Особое внимание следует обратить на показатели передач / скриншот - InStat

Бросается в глаза один очень интересный факт: качество игры в пас Дениса Антюха не меняется в зависимости от турнира, сезонной нагрузки, стиля команды. Это качество держится на уровне 73 - 76 процентов, при этом сохраняется достаточно высокий показатель ключевых передач. В прошлом сезоне Антюх отдал восемнадцать пасов на обострение, что является повторением его личного рекорда, установленного в сезоне 2017/18. Но тогда была Первая лига, а в прошлом году – УПЛ.

В геометрической прогрессии вырос показатель ожидаемых голов (xG) – с 2.3 в сезоне 2019/20 (лучший до сих пор показатель) до 4.69 в прошлом сезоне. Хотя результативность хромает: за карьеру Антюх забил восемь голов, что для его позиции очень мало.

В лучшие для клуба финансовые времена киевское "Динамо" даже не смотрело бы в сторону таких игроков. Но текущая ситуация заставляет искать бриллианты и доводить их до фешенебельного блеска. Луческу это умеет. Но надолго ли хватит терпения?