Премьер-лига
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Александрия может усилиться экс-игроком Николаева
Сейчас он находится на просмотре
Владимир Одарюк находится на просмотре у ФК "Александрия". Об этом передает Sport Arena.
Полузащитник имеет опыт игры в УПЛ за "Ворсклу", а прошлый сезон отыграл в составе "Николаева". На его счету 31 матч, восемь голов и шесть голевых передач.
Напомним, что летом "Александрия" сменила главного тренера и устроила серьезную перестройку.
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Источник:Sport Arena
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