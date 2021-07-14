Александрия может усилиться экс-игроком Николаева

Владимир Одарюк находится на просмотре у ФК "Александрия". Об этом передает Sport Arena.

Полузащитник имеет опыт игры в УПЛ за "Ворсклу", а прошлый сезон отыграл в составе "Николаева". На его счету 31 матч, восемь голов и шесть голевых передач.

Напомним, что летом "Александрия" сменила главного тренера и устроила серьезную перестройку.