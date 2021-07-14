  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия может усилиться экс-игроком Николаева
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия может усилиться экс-игроком Николаева

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас он находится на просмотре

Александрия может усилиться экс-игроком Николаева

UA-Футбол
Новина українською

Владимир Одарюк находится на просмотре у ФК "Александрия". Об этом передает Sport Arena.

Полузащитник имеет опыт игры в УПЛ за "Ворсклу", а прошлый сезон отыграл в составе "Николаева". На его счету 31 матч, восемь голов и шесть голевых передач.

Напомним, что летом "Александрия" сменила главного тренера и устроила серьезную перестройку.

Читайте такжеВсе трансферы УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Владимир Одарюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...