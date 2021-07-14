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Решение де Дзерби. Конопля и Бондаренко останутся в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

А также молодой голкипер

Решение де Дзерби. Конопля и Бондаренко останутся в Шахтере

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" начинает заключительный этап подготовки к новому сезону.

Как стало известно Мeta-ratings.com.ua, в новом сезоне новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на молодых футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за другие команды. Подготовку с командой продолжат Ефим Конопля, Тимур Пузанков и Артем Бондаренко, которые будут заявлены на сезон в первую команду.

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Отметим, что судьба других молодых игроков "Шахтера" неизвестна. Свой первый официальный матч в сезоне "горняки" проведут 24-го июля против "Ингульца".

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля Артем Бондаренко
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Источник:
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.07.2021 в 12:37
Супер! Конопля всегда был хорош!
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Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 12:26
Будут полировать лавочку,идиоты.Могли в Днепр или Металлист 1876 пойти.Ну сидите
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Просто Квашин (Харьков)
14.07.2021 в 12:16
Тяжело шахтьору придется в борьбе за 2 место с Зарей,Колосом и Днепром-1.....
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Dortmund 09 (Киев)
14.07.2021 в 12:08
С учетом лимита на легионеров это хорошо. Который нужно сделать (не более трех легионеров в заявке на сезон).
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