Решение де Дзерби. Конопля и Бондаренко останутся в Шахтере

Донецкий "Шахтер" начинает заключительный этап подготовки к новому сезону.

Как стало известно Мeta-ratings.com.ua, в новом сезоне новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на молодых футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за другие команды. Подготовку с командой продолжат Ефим Конопля, Тимур Пузанков и Артем Бондаренко, которые будут заявлены на сезон в первую команду.

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Отметим, что судьба других молодых игроков "Шахтера" неизвестна. Свой первый официальный матч в сезоне "горняки" проведут 24-го июля против "Ингульца".