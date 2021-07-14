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Решение де Дзерби. Конопля и Бондаренко останутся в Шахтере
А также молодой голкипер
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" начинает заключительный этап подготовки к новому сезону.
Как стало известно Мeta-ratings.com.ua, в новом сезоне новый тренер "горняков" Роберто Де Дзерби будет рассчитывать на молодых футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за другие команды. Подготовку с командой продолжат Ефим Конопля, Тимур Пузанков и Артем Бондаренко, которые будут заявлены на сезон в первую команду.
Отметим, что судьба других молодых игроков "Шахтера" неизвестна. Свой первый официальный матч в сезоне "горняки" проведут 24-го июля против "Ингульца".
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