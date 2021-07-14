Гельзин: Скорее всего, я вернусь. Но вернусь в тот город, где нет футбола

Владелец " Олимпика " Владислав Гельзин, который отошел от дел с клубом, рассказал о своих дальнейших планах.

- Что лично вы думаете делать дальше: продолжать деятельность в футболе или взять на какое время тайм-аут?

- Скажу так: точку в своей футбольной деятельности я не поставил. Скорее всего, я вернусь. Но вернусь в тот проект, который мне интересен. И в тот город, где нет футбола и я буду в этой сфере один. Сегодня в Киеве в УПЛ есть "Динамо" , да и "Шахтер" уже в столицу перебрался. Я же хочу развивать футбол там, где будет болельщик, где мне будет интересно создать академию, в которой каждый мальчишка в возрасте от пяти лет и старше сможет понимать, что он должен стремиться в основную команду клуба, представляющую тот город.

- Получается, что начнете все с чистого листа?

- Ничего страшного. Мы в свое время как-то начинали, и знаем, как этот путь проходить. А что касается моих личных планов, то буду уделять время семье. Собираюсь поехать на море – позагораю, покатаюсь на лодке и получу удовольствие от отдыха.

- На какое море собираетесь махнуть – на Черное или Средиземное?

- Нет, на Черное я не поеду.

- Желаю, чтобы в дальнейшем вам хватало терпения на работу в футболе - больше, чем в предыдущий раз.

- На самом деле у меня очень много терпения. Мой характер крепок и я не падаю духом. Я уже выдохнул, так как видел большие плюсы. Хотя, понятное дело, есть и минусы – особенно когда ты с нуля создал эту команду, а потом видишь, что не все происходит так, как хотелось бы. Когда мы создавали "Олимпик", то не планировали, что он будет выступать на профессиональном уровне – думали сделать лишь футбольную академию. Кстати, такую академию, которую нам удалось построить в Донецке, сегодня тяжело найти в украинском футболе. Даже клубы Премьер-лиги подобных не имели. Увы, из-за известных событий получилось так, что мы лишились всего этого. Но ничего, повторюсь: я не падаю духом. Уверен, будет еще у нас возможность для того, чтобы развиваться. Ведь любовь к футболу в одночасье из-за каких-то функционеров не может пропасть. Своим нежеланием видеть "Олимпик" в Премьер-лиге нашу любовь они не победят. Мы как любили футбол, так и будем его любить.