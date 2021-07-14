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Гельзин: Скорее всего, я вернусь. Но вернусь в тот город, где нет футбола

Премьер-лига
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(3 голосов)

Бизнесмен планирует вернуться в футбол

Гельзин: Скорее всего, я вернусь. Но вернусь в тот город, где нет футбола

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Владелец "Олимпика" Владислав Гельзин, который отошел от дел с клубом, рассказал о своих дальнейших планах.

- Что лично вы думаете делать дальше: продолжать деятельность в футболе или взять на какое время тайм-аут?

- Скажу так: точку в своей футбольной деятельности я не поставил. Скорее всего, я вернусь. Но вернусь в тот проект, который мне интересен. И в тот город, где нет футбола и я буду в этой сфере один. Сегодня в Киеве в УПЛ есть "Динамо" , да и "Шахтер" уже в столицу перебрался. Я же хочу развивать футбол там, где будет болельщик, где мне будет интересно создать академию, в которой каждый мальчишка в возрасте от пяти лет и старше сможет понимать, что он должен стремиться в основную команду клуба, представляющую тот город.

- Получается, что начнете все с чистого листа?

- Ничего страшного. Мы в свое время как-то начинали, и знаем, как этот путь проходить. А что касается моих личных планов, то буду уделять время семье. Собираюсь поехать на море – позагораю, покатаюсь на лодке и получу удовольствие от отдыха.

- На какое море собираетесь махнуть – на Черное или Средиземное?

- Нет, на Черное я не поеду.

- Желаю, чтобы в дальнейшем вам хватало терпения на работу в футболе - больше, чем в предыдущий раз.

- На самом деле у меня очень много терпения. Мой характер крепок и я не падаю духом. Я уже выдохнул, так как видел большие плюсы. Хотя, понятное дело, есть и минусы – особенно когда ты с нуля создал эту команду, а потом видишь, что не все происходит так, как хотелось бы. Когда мы создавали "Олимпик", то не планировали, что он будет выступать на профессиональном уровне – думали сделать лишь футбольную академию. Кстати, такую академию, которую нам удалось построить в Донецке, сегодня тяжело найти в украинском футболе. Даже клубы Премьер-лиги подобных не имели. Увы, из-за известных событий получилось так, что мы лишились всего этого. Но ничего, повторюсь: я не падаю духом. Уверен, будет еще у нас возможность для того, чтобы развиваться. Ведь любовь к футболу в одночасье из-за каких-то функционеров не может пропасть. Своим нежеланием видеть "Олимпик" в Премьер-лиге нашу любовь они не победят. Мы как любили футбол, так и будем его любить.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
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Комментарии (8)
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С.Карпович. (Ланівці)
14.07.2021 в 14:58
Гельзін,то людина яка любить футбол.і не просто лишити справу яку любиш.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
14.07.2021 в 14:48
"Скоріш за все, я повернуся ... в те місто, де немає футболу." Це він часом не на Донецьк зібрався?
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0
-1
Ромшуст (Тернопіль)
14.07.2021 в 14:44
Давай в Тернопіль,і стадіон нормальний і фани будуть нормальні бо з Ниви толку не буде ніколи.
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+1
0
fanmykolaiv (Миколаїв)
14.07.2021 в 14:19
Давай в Николаев, у нас нет футбола, область очень бедная, власть жадная, клубу некому плечо подставить. А так у нас в городе, люди очень любят футбол.
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0
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
14.07.2021 в 14:19
Полно городов в Луг и дон областях,подконтрольных Украине,там и надо развивать футбол,Краматорск,Северодонецк, и т.д. там вообще грусно всё...и там мне кажется будут ходить на футбол..не то что в Киев все посьезжались
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+4
-1
Ten0N (Leopolis)
14.07.2021 в 14:16
В Бабурку.
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+1
-1
Геродот (Винница)
14.07.2021 в 14:03
Сколько областных центров не имели нормальной футбольной команды в 2014 году - чего ж полез в Киев, где за тебя никто не будет болеть. Сейчас и самая финансово сильная команда в УПЛ - Шахтер не имеет особой поддержки в Киеве.
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+5
0
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Serega1111 (Киев)
14.07.2021 в 13:43
Так нужно было делать в 2014, а не щемиться в Киев, где хватает..
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+6
0


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