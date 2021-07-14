Время начала матча Сьон - Динамо изменено

Сегодня киевское " Динамо " проведет второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

Соперник "бело-синих" - швейцарский "Сьон".

В день игры было решено сменить место проведения матча. Игра состоится на домашнем стадионе "Сьона" - "Турбийон".

Изменено и время начала игры. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30.