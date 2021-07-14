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Время начала матча Сьон - Динамо изменено

Премьер-лига
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Матч начнется не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30

Время начала матча Сьон - Динамо изменено

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведет второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

Соперник "бело-синих" - швейцарский "Сьон".

В день игры было решено сменить место проведения матча. Игра состоится на домашнем стадионе "Сьона" - "Турбийон".

Изменено и время начала игры. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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