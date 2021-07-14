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Время начала матча Сьон - Динамо изменено
Матч начнется не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30
Фото: ФК Динамо Киев
Сегодня киевское "
Соперник "бело-синих" - швейцарский "Сьон".
В день игры было решено сменить место проведения матча. Игра состоится на домашнем стадионе "Сьона" - "Турбийон".
Изменено и время начала игры. Стартовый свисток прозвучит не в 20:00 по киевскому времени, а в 19:30.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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Источник:ФК Динамо
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