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Официально: Минай включен в состав УПЛ сезона 2021/22

Премьер-лига
(2 голосов)

Свершилось

Официально: Минай включен в состав УПЛ сезона 2021/22

facebook.com/minajfootballclub

Новина українською

После того, как донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.

Ранее другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского "Миная", который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Ну а сегодня данную инициативу утвердил и Исполнительный комитет УАФ, сообщает официальный сайт Лиги.

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Отметим, что ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. "Минай", который заменит "Олимпик", должен был сыграть с киевским "Динамо", однако этот матч будет сыгран позднее.

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (5)
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aleks68
14.07.2021 в 15:05
надолго?
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+1
-1
avatar
genpet (Николаев)
14.07.2021 в 15:03
Калиф на час...
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+1
-1
alktus (Хмельницкий)
14.07.2021 в 14:54
а как же быть с трансферным баном? была информация что там 6 человек на контракте оставалось
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+1
-1
andrson_k (Киев)
14.07.2021 в 14:33
Пусть попробуют. Лучше уже так, чем без одной команды. Объективно никто больше не готов претендовать на участие в УПЛ
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+3
-1
avatar
2.dc (Николаев)
14.07.2021 в 14:55
Объективно, не то что "претендовать на участие в УПЛ", там пол УПЛ претенденты на НЕучастие. И только совершенно абсурдная идея Расширения ВЛ позволяет из Вышки проходной двор устраивать ...
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+1
-4


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