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Официально: Минай включен в состав УПЛ сезона 2021/22
Свершилось
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После того, как донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.
Ранее другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского "
Ну а сегодня данную инициативу утвердил и Исполнительный комитет УАФ, сообщает официальный сайт Лиги.
Отметим, что ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. "Минай", который заменит "Олимпик", должен был сыграть с киевским "Динамо", однако этот матч будет сыгран позднее.
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