Официально: Минай включен в состав УПЛ сезона 2021/22

После того, как донецкий "Олимпик" отказался от участия в чемпионате УПЛ, дончан в элитном дивизионе заменит новый-старый клуб.

Ранее другие клубы элитного дивизиона дали добро на возвращение в чемпионат закарпатского " Миная ", который в минувшем сезоне занял последнее место в турнирной таблице и понизился в классе.

Ну а сегодня данную инициативу утвердил и Исполнительный комитет УАФ, сообщает официальный сайт Лиги.

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Отметим, что ранее УПЛ утвердила календарь первого тура чемпионата. "Минай", который заменит "Олимпик", должен был сыграть с киевским "Динамо", однако этот матч будет сыгран позднее.