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Дентиньо: Каштру был более спокойным, а Де Дзерби энергичнее, много говорит и подсказывает

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард горняков рассказал, как проходят сборы команды

Дентиньо: Каштру был более спокойным, а Де Дзерби энергичнее, много говорит и подсказывает

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Дентиньо рассказал об интенсивности тренировок, проделанной работе на сборах и важности результатов спаррингов

– Насколько ты доволен сборами в Австрии?

– Я очень счастлив. Работали хорошо и интенсивно. Думаю, этот период даст многое коллективу. Верю, что мы проведем отличный сезон и заработаем все возможные титулы, – "Шахтер" этого заслуживает. В общем, сборы прошли очень хорошо!

– Что изменилось с приходом нового тренерского штаба?

– Стиль игры немного изменился, мы очень рады новшествам. Занятия проходили достаточно интенсивно, подход тоже отличается: Луиш Каштру был более спокойным, а новый наставник энергичнее, много говорит и подсказывает. Тренировки были высокого качества, мы сильны, команда хорошо готова!

– За 18 дней сборов у команды был лишь один выходной. Каково сейчас физическое и психологическое состояние?

– Все хорошо. Тренировки были сильными и интенсивными, однако нам нравилось. Устали, но это нормально. Сейчас немного отдохнем головой и телом, уже настраиваясь на сезон, титулы и забитые голы. Будем делать все, чтобы "Шахтер" выиграл то, чего заслуживает.

В спарринге с "Шальке" победить не удалось. Победа важна или акцент был не на результате, а на взаимодействии команды?

– Мне кажется, на сборах это последнее. Важно, что команда достойно проявила себя на поле и показала то, что требовал тренер. Победы должны пойти сейчас в чемпионате и еврокубковых матчах.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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