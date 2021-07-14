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Не аренда. Мариуполь подписал опытного защитника
Станислав Микицей вернулся в азовский клуб
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Соглашение сторон рассчитано на один сезон.
Микицей родился в Донецке, воспитанник академии "Шахтера", провел за первую команду "горняков" 1 матч.
Футболист уже выступал за мариупольцев в 2009-2011 годах. 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате. Также защитник защищал цвета "Зари", "Александрии", латвийской "Елгавы".
Последним клубом Микицея был "Черноморец", за который защитник играл с 2020 года.
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