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Не аренда. Мариуполь подписал опытного защитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Станислав Микицей вернулся в азовский клуб

Не аренда. Мариуполь подписал опытного защитника

Новина українською

"Мариуполь" объявил о подписании контракта с 31-летним украинским защитником Станиславом Микицеем.

Соглашение сторон рассчитано на один сезон.

Микицей родился в Донецке, воспитанник академии "Шахтера", провел за первую команду "горняков" 1 матч.

Футболист уже выступал за мариупольцев в 2009-2011 годах. 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате. Также защитник защищал цвета "Зари", "Александрии", латвийской "Елгавы".

Последним клубом Микицея был "Черноморец", за который защитник играл с 2020 года.

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В статье: ФК Мариуполь Станислав Микицей
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
14.07.2021 в 17:52
Бачив його в Чорноморці, страх наскільки повільний. Йому хіба в опорній зоні грати, як захисник він постійно привозив.
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