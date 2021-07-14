Не аренда. Мариуполь подписал опытного защитника

" Мариуполь " объявил о подписании контракта с 31-летним украинским защитником Станиславом Микицеем.

Соглашение сторон рассчитано на один сезон.

Микицей родился в Донецке, воспитанник академии "Шахтера", провел за первую команду "горняков" 1 матч.

Футболист уже выступал за мариупольцев в 2009-2011 годах. 27 матчей в УПЛ и 13 игр в молодежном чемпионате. Также защитник защищал цвета "Зари", "Александрии", латвийской "Елгавы".

Последним клубом Микицея был "Черноморец", за который защитник играл с 2020 года.