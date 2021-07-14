Дело в 50 тысячах долларов. Минай делает все возможное, чтобы решить вопрос с трансферным баном

Как уже сообщалось ранее, Палата споров ФИФА наложила на "Минай" трансферный бан на три трансферных окна по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича.

По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.

Кроме того, по имеющейся информации, после внепланового возвращения клуба в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне. Месячный бюджет зарплатного фонда в "Минае" в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что платеж солидарности, из-за которого закарпатцам запрещено заниматься трансферной деятельностью - это денежное вознаграждение, которое при платном трансфере, в том числе, аренде футболиста, платится новым клубом игрока школам, которые приняли участие в воспитании этого футболиста в период возраста начиная с 12 лет.

Хорват Матич играл за "Минай" в сезоне 2020-21 и провел 24 матча в прошлом сезоне Премьер-лиги.