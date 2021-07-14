Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дело в 50 тысячах долларов. Минай делает все возможное, чтобы решить вопрос с трансферным баном
Клуб задолжал платеж солидарности за игрока
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Как уже сообщалось ранее, Палата споров ФИФА
По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.
Кроме того, по имеющейся информации, после внепланового возвращения клуба в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне. Месячный бюджет зарплатного фонда в "Минае" в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.
Отметим, что платеж солидарности, из-за которого закарпатцам запрещено заниматься трансферной деятельностью - это денежное вознаграждение, которое при платном трансфере, в том числе, аренде футболиста, платится новым клубом игрока школам, которые приняли участие в воспитании этого футболиста в период возраста начиная с 12 лет.
Хорват Матич играл за "Минай" в сезоне 2020-21 и провел 24 матча в прошлом сезоне Премьер-лиги.
Популярное сейчас
- Гельзин: Скорее всего, я вернусь. Но вернусь в тот город, где нет футбола
- Ракицкий: Останусь ли я в Питере после завершения карьеры? Я украинец, у меня всё украинское
- Ракицкий: Я люблю Украину. Когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку
- СМИ: Луческу не хотел брать Кулача на второй сбор Динамо
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО