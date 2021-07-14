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Дело в 50 тысячах долларов. Минай делает все возможное, чтобы решить вопрос с трансферным баном

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Клуб задолжал платеж солидарности за игрока

Дело в 50 тысячах долларов. Минай делает все возможное, чтобы решить вопрос с трансферным баном

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, Палата споров ФИФА наложила на "Минай" трансферный бан на три трансферных окна по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича.

По компенсации за Матича речь идет о 50 тысячах евро. Руководство закарпатского клуба делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.

Кроме того, по имеющейся информации, после внепланового возвращения клуба в УПЛ бюджет клуба не будет таким, как в прошлом сезоне. Месячный бюджет зарплатного фонда в "Минае" в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что платеж солидарности, из-за которого закарпатцам запрещено заниматься трансферной деятельностью - это денежное вознаграждение, которое при платном трансфере, в том числе, аренде футболиста, платится новым клубом игрока школам, которые приняли участие в воспитании этого футболиста в период возраста начиная с 12 лет.

Хорват Матич играл за "Минай" в сезоне 2020-21 и провел 24 матча в прошлом сезоне Премьер-лиги.

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В статье: ФК Минай Мислав Матич
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Комментарии (7)
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.07.2021 в 17:49
50к бачей - 5 бусиков на границе обилетить, для минтая - смешные деньги
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0
0
Дядько Петро (Волинь)
14.07.2021 в 16:15
Месячный бюджет зарплатного фонда в "Минае" в новом сезоне составит 500 тысяч евро, а самый высокооплачиваемый игрок закарпатского клуба будет получать не более 50 тысяч гривен в месяц.....................15 лямів в гривнях місячний фонд зарплати. Найбільша зарплата 50 тис. грн. Виходить в штаті як мінімум 300 чоловік з зарплатою в 50 тис.?
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+3
-1
ukatan (Харьковская обл.)
14.07.2021 в 16:36
А побочные расходы учитываете? Поле, форма, мячи, транспорт, оплата судейства, вступительный взнос в ПФЛ и т.д. и т. п.? Зарплата игроков в командах типа "Миная" - это процентов 20 - 30 в общих расходах.
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+1
-1
Astor Astor (Одесса)
14.07.2021 в 17:55
В тексте написано дословно "месячный бюджет зарплатного фонда". Зарплатного! Так что претензия к малограмотным авторам материала абсолютно по делу.
0
-1
Ten0N (Leopolis)
14.07.2021 в 16:48
Дядько Петро забухав?
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0
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
14.07.2021 в 15:56
Делов то))) пару фур на таможне тормознули-сняли мзду и покрыли платеж)))
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
14.07.2021 в 16:49
Зачем им тормозить фуры в которых собственный контрабас?
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0
0


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