Источник: ФК Львов подписал договор аренды с Ареной Львов

ФК "Львов" подписал договор об аренде "Арены Львов". Об этом сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Таким образом, уже свой первый матч в УПЛ нового сезона против "Мариуполя" (23 июля), как и все остальные домашние матчи, "Львов" проведет на этом стадионе.

Цена аренды стадиона за матч, срок контракта и другие детали соглашения не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Арена Львов" требует за один матч 210 000 гривен плюс затраты на подогрев, но после лишения стадиона "Украина" 3-й категории УАФ сумма увеличилась.