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Источник: ФК Львов подписал договор аренды с Ареной Львов
Львов не стал идти против системы
Таким образом, уже свой первый матч в УПЛ нового сезона против "Мариуполя" (23 июля), как и все остальные домашние матчи, "Львов" проведет на этом стадионе.
Цена аренды стадиона за матч, срок контракта и другие детали соглашения не уточняются.
Ранее сообщалось, что "Арена Львов" требует за один матч 210 000 гривен плюс затраты на подогрев, но после лишения стадиона "Украина" 3-й категории УАФ сумма увеличилась.
В тоже время "Рух" отказывается играть на "Арене Львов" и в случае недопуска стадиона "Украины"
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