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Источник: ФК Львов подписал договор аренды с Ареной Львов

Премьер-лига
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(2 голосов)

Львов не стал идти против системы

Источник: ФК Львов подписал договор аренды с Ареной Львов

Новина українською

ФК "Львов" подписал договор об аренде "Арены Львов". Об этом сообщает журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас.

Таким образом, уже свой первый матч в УПЛ нового сезона против "Мариуполя" (23 июля), как и все остальные домашние матчи, "Львов" проведет на этом стадионе.

Цена аренды стадиона за матч, срок контракта и другие детали соглашения не уточняются.

Ранее сообщалось, что "Арена Львов" требует за один матч 210 000 гривен плюс затраты на подогрев, но после лишения стадиона "Украина" 3-й категории УАФ сумма увеличилась.

В тоже время "Рух" отказывается играть на "Арене Львов" и в случае недопуска стадиона "Украины" грозится сняться с УПЛ.

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В статье: ФК Львов Игорь Бурбас
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Комментарии (4)
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Ромшуст (Тернопіль)
14.07.2021 в 17:33
Ось недокоманда вересо-львів і прогнулася під павелка,навіть якщо і вилетять то їх вернуть як мінтай.
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+2
-2
avatar
DOMENICO (Lviv)
14.07.2021 в 17:43
Не позор славне місто Тернопіль, синку! Слідкуй за тим, що пишеш. Пильнуй свою Ниву Т, щоб не вилетіли. А тим часом і Львів і Верес будуть в першій шістці)))
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+1
-3
Ромшуст (Тернопіль)
14.07.2021 в 17:53
Ти ще був в рідкому стані, коли я в 70-х на Карпати ходив! Кожен гімнюх буде "синку" говорити!
+2
-1
LAZ E183 (Рига)
14.07.2021 в 17:49
Краще виставте могорич Климовському, який врятував вашу Ниву від неминучого вильоту в Другу лігу.
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0
-1


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