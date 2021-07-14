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Минай свои домашние матчи УПЛ будет проводить на ужгородском Авангарде

Премьер-лига
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Арена соответствует требованиям УАФ

Минай свои домашние матчи УПЛ будет проводить на ужгородском Авангарде

Новина українською

Клубы УПЛ на этой неделе проголосовали за возвращение "Миная" в УПЛ, и это решение сегодня, 14 июля, утвердил исполкомом УАФ.

Как сообщает закарпатский клуб, свои домашние матчи в нынешнем сезоне он, как и прежде, будет проводить на стадионе "Авангард" в Ужгороде.

"Что касается стадиона, где будут проведены домашние поединки в УПЛ, то им остается ужгородский "Авангард". Уже сейчас создана рабочая группа, в которую вошли представители власти области, Ужгород, Федерации футбола Закарпатья и футбольных клубов "Минай" и "Ужгород" для подготовки арены ко всем домашних матчей клуба в УПЛ с учетом всех требований по рекомендательных писем и протоколов соответствующих структур", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, что стадион "Авангард", согласно классификации УАФ, соответствует структурным критериям 3-й категории, что позволяет арене принимать матчи УПЛ.

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В статье: Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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