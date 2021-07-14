Минай просматривает украинского экс-хавбека Енисея Билонога

Украинский полузащитник Дмитрий Билоног может продолжить карьеру в " Минае ".

Как сообщает "Трибуна", 26-летний украинец находится на просмотре в закарпатском клубе.

Отметим, что последней командой хавбека был российский "Енисей", за который он забил 1 гол в 11 матчах.