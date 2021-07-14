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Минай просматривает украинского экс-хавбека Енисея Билонога

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатцы все-таки работают над потенциальными трансферами

Минай просматривает украинского экс-хавбека Енисея Билонога

фото - ФК Енисей

Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Билоног может продолжить карьеру в "Минае".

Как сообщает "Трибуна", 26-летний украинец находится на просмотре в закарпатском клубе.

Отметим, что последней командой хавбека был российский "Енисей", за который он забил 1 гол в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на "Минай" трансфернцй бан на три трансферных окна по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности хорватского защитника Мислава Матича. Впрочем, закарпатский клуб делает все возможное, чтобы решить этот вопрос.

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В статье: Дмитрий Билоног ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Serega1111 (Киев)
14.07.2021 в 19:42
Понабирают отбросов, а потом хотят, чтобы к ним хорошо относились...
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hochu.piva (Краматорск)
14.07.2021 в 18:29
ты удобный, енисей, хочешь купайся, а хочешь пей
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