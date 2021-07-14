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Минай просматривает украинского экс-хавбека Енисея Билонога
Закарпатцы все-таки работают над потенциальными трансферами
фото - ФК Енисей
Украинский полузащитник Дмитрий Билоног может продолжить карьеру в "
Как сообщает "Трибуна", 26-летний украинец находится на просмотре в закарпатском клубе.
Отметим, что последней командой хавбека был российский "Енисей", за который он забил 1 гол в 11 матчах.
Ранее сообщалось, что ФИФА наложила на "Минай" трансфернцй бан на три трансферных окна по поводу спора вокруг компенсации за платеж солидарности хорватского защитника Мислава Матича. Впрочем, закарпатский клуб
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