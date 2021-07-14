СМИ: Динамо и Интер запланировали спарринг на 14 августа. Это базовый день 4-го тура УПЛ

Миланский "Интер" в рамках подготовки к новому сезону планирует провести спарринг с киевским " Динамо ", сообщает inter-news.it со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ожидается, что игра пройдет 14 августа в окрестностях Милана без зрителей на трибунах.

Интересно, что 14 августа – базовая дата для проведения четвертого тура УПЛ, где киевляне должны сыграть против "Ингульца".

Это будет первый матч между командами за 10 лет. Последний раз "Динамо" и "Интер" встречались в 2009 году на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2009/10. Тогда миланская команда обыграла киевлян со счетом 2:1.