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Шахтер открыл три новые футбольные школы в Киеве
Клуб активно продвигает свой бренд в столице
shakhtar.com
В начале июля "
Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони.
Ранее "горняки" в Киеве были открыты школы в районе метро "Дружбы народов" и "Вокзальная", а также работают в Броварах, Виннице и Полтаве.
Тренировки проходят по методологии академии ФК "Шахтер". Первое занятие – бесплатное. Лучшие ученики школ получат возможность пройти просмотр в академию клуба.
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