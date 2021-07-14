В начале июля " Шахтер " открыл три новые футбольные школы в Киеве.

Теперь дети от 2 до 8 лет могут посещать тренировки Shakhtar Football School на Позняках, Теремках и Оболони.

Ранее "горняки" в Киеве были открыты школы в районе метро "Дружбы народов" и "Вокзальная", а также работают в Броварах, Виннице и Полтаве.

Тренировки проходят по методологии академии ФК "Шахтер". Первое занятие – бесплатное. Лучшие ученики школ получат возможность пройти просмотр в академию клуба.