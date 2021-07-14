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Десна подписала защитника, чемпиона мира U-20

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Сафронов из Днепра-1 перебрался в Десну

Десна подписала защитника, чемпиона мира U-20

desna.football

Новина українською

"Десна" подписала нового игрока, чемпиона мира U-20 - защитника Александра Сафронова.

Контракт с футболистом подписан сроком на 2 года.

Последней командой Сафронова был "Днепр-1".

22-летний Сафронов – воспитанник "Днепра". Защитник выступал за "Днепр-1" с 2017 года. С тех пор футболист за днепровский клуб провел 19 матчей и забил один гол.

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В статье: Десна (Чернигов) СК Днепр-1 Александр Сафронов
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Комментарии (2)
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ACB (Чернигов)
14.07.2021 в 20:21
Процесс пошёл
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0
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Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 19:25
Хоть кого-то
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