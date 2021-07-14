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Десна подписала защитника, чемпиона мира U-20
Александр Сафронов из Днепра-1 перебрался в Десну
desna.football
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Контракт с футболистом подписан сроком на 2 года.
Последней командой Сафронова был "Днепр-1".
22-летний Сафронов – воспитанник "Днепра". Защитник выступал за "Днепр-1" с 2017 года. С тех пор футболист за днепровский клуб провел 19 матчей и забил один гол.
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Источник:Телеграм-канал Десны
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