Десна подписала защитника, чемпиона мира U-20

" Десна " подписала нового игрока, чемпиона мира U-20 - защитника Александра Сафронова.

Контракт с футболистом подписан сроком на 2 года.

Последней командой Сафронова был "Днепр-1".

22-летний Сафронов – воспитанник "Днепра". Защитник выступал за "Днепр-1" с 2017 года. С тех пор футболист за днепровский клуб провел 19 матчей и забил один гол.