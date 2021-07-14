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Палкин: Марлон – ключевой игрок в системе Де Дзерби
Тренер говорит, что у него все начинается с обороны
Фото: facebook.com/Palkin.Sergey
Генеральный директор "
"Прежде всего, по большому счету этот трансфер – прерогатива главного тренера. Потому что Марлон подходит для построения игры Роберто Де Дзерби, для его системы, которую он проповедует – атакующий футбол.
В этой системе Марлон – ключевой игрок. Де Дзерби говорит, что у него все начинается с обороны", — сказал Палкин.
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