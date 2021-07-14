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Палкин: Марлон – ключевой игрок в системе Де Дзерби

Премьер-лига
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Тренер говорит, что у него все начинается с обороны

Палкин: Марлон – ключевой игрок в системе Де Дзерби

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о трансфере Марлона, которого "горняки" этим летом купили у "Сассуоло" за 12 миллионов евро.

"Прежде всего, по большому счету этот трансфер – прерогатива главного тренера. Потому что Марлон подходит для построения игры Роберто Де Дзерби, для его системы, которую он проповедует – атакующий футбол.

В этой системе Марлон – ключевой игрок. Де Дзерби говорит, что у него все начинается с обороны", — сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Марлон
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