Палкин: Марлон – ключевой игрок в системе Де Дзерби

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин высказался о трансфере Марлона, которого "горняки" этим летом купили у "Сассуоло" за 12 миллионов евро.

"Прежде всего, по большому счету этот трансфер – прерогатива главного тренера. Потому что Марлон подходит для построения игры Роберто Де Дзерби, для его системы, которую он проповедует – атакующий футбол.

В этой системе Марлон – ключевой игрок. Де Дзерби говорит, что у него все начинается с обороны", — сказал Палкин.