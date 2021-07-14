Заря завершила турецкий сбор и вернулась в Украину

Луганская " Заря " завершила учебно-тренировочный сбор в Турции и сегодня вернулась в Украину.

В Турции луганчане тренировались с 24 июня. За это время команда провела пять спаррингов (три победы, одна ничья и одно поражение).

Напомним, что в Украине команда продолжит подготовку к сезону, в которой 18 июля "Заря" на выезде встретится с "Днепром-1".