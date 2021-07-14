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Заря завершила турецкий сбор и вернулась в Украину
На родине команда продолжит подготовку к сезону
zarya-lugansk.com
Луганская "
В Турции луганчане тренировались с 24 июня. За это время команда провела пять спаррингов (три победы, одна ничья и одно поражение).
Напомним, что в Украине команда продолжит подготовку к сезону, в которой 18 июля "Заря" на выезде встретится с "Днепром-1".
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Источник:ФК Заря
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