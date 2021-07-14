Пресс-атташе Десны: Гуцуляк точно остается, по Будковскому и Тотовицкому есть предложения от других клубов

Пресс-атташе " Десны " Александр Шевченко рассказал о нынешнем положении дел в черниговском клубе.

"Лидеры пока не ушли. С главным, Картушовым, контракт продлен. Гуцуляк точно остается, по Тотовицкому и Будковскому есть предложения от других клубов, идет процесс переговоров. Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды – задачу не выполнили, потому не удивительно, что состав решили встряхнуть.

У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.

Команда тренируется с 25 июня – как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с "Черниговом", еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один – в Буче, по еще одному уточняем информацию.

О философии больше может рассказать президент или главный тренер, но то, что вижу я – все постепенно развивается. Клуб начал вкладывать деньги в детский футбол, активизировали создание новых тренировочных полей, плюс искусственного поля – в районе стадиона "Чернигова". Рядом с их стадионом и базой наш клуб взял большой земельный участок для строительства 4-5 полей", – сказал Шевченко.