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Пресс-атташе Десны: Гуцуляк точно остается, по Будковскому и Тотовицкому есть предложения от других клубов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Процесс подготовки к новому сезону идет

Пресс-атташе Десны: Гуцуляк точно остается, по Будковскому и Тотовицкому есть предложения от других клубов

desna.football

Новина українською

Пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко рассказал о нынешнем положении дел в черниговском клубе.

"Лидеры пока не ушли. С главным, Картушовым, контракт продлен. Гуцуляк точно остается, по Тотовицкому и Будковскому есть предложения от других клубов, идет процесс переговоров. Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды – задачу не выполнили, потому не удивительно, что состав решили встряхнуть.

У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.

Команда тренируется с 25 июня – как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с "Черниговом", еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один – в Буче, по еще одному уточняем информацию.

О философии больше может рассказать президент или главный тренер, но то, что вижу я – все постепенно развивается. Клуб начал вкладывать деньги в детский футбол, активизировали создание новых тренировочных полей, плюс искусственного поля – в районе стадиона "Чернигова". Рядом с их стадионом и базой наш клуб взял большой земельный участок для строительства 4-5 полей", – сказал Шевченко.

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В статье: Филипп Будковский Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 19:25
Будкивского в Ворсклу,Тото в Металл 1765
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0
-1
фан-горняк (Кривой Рог)
14.07.2021 в 18:51
Атташе, чего ты раскукарекался? Шестой номер хр.енов
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