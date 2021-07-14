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Пресс-атташе Десны: Гуцуляк точно остается, по Будковскому и Тотовицкому есть предложения от других клубов
Процесс подготовки к новому сезону идет
desna.football
Пресс-атташе "
"Лидеры пока не ушли. С главным, Картушовым, контракт продлен. Гуцуляк точно остается, по Тотовицкому и Будковскому есть предложения от других клубов, идет процесс переговоров. Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды – задачу не выполнили, потому не удивительно, что состав решили встряхнуть.
У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.
Команда тренируется с 25 июня – как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с "Черниговом", еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один – в Буче, по еще одному уточняем информацию.
О философии больше может рассказать президент или главный тренер, но то, что вижу я – все постепенно развивается. Клуб начал вкладывать деньги в детский футбол, активизировали создание новых тренировочных полей, плюс искусственного поля – в районе стадиона "Чернигова". Рядом с их стадионом и базой наш клуб взял большой земельный участок для строительства 4-5 полей", – сказал Шевченко.
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