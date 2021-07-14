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Аргентинский Тальерес выставил ценник на защитника, которым интересуется Шахтер. Сам игрок хочет в Италию

Премьер-лига
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19-летний Пьеро Инкапье нарасхват

Аргентинский Тальерес выставил ценник на защитника, которым интересуется Шахтер. Сам игрок хочет в Италию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент аргентинского клуба "Тальерес" хочет выручить за защитника Пьеро Инкапье порядка 7-8 млн евро, сообщает CalcioNapoli24.

В Европе парнем интересуются ряд клубов, в том числе и "Шахтер", а также итальянские "Наполи", "Лацио" и "Интер".

При этом сам 19-летний футболист отдает предпочтение переезду в Италию.

Отмечается, что ясность с возможным трансфером перспективного парня может наступить в течении ближайшей недели.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Также напомним, что в летнее трансферное окно "Шахтер" подписал защитника Марлона, полузащитника Педриньо и нападающего Лассина Траоре.

Рранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в "Копенгаген".

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В статье: Шахтер (Донецк) Пьеро Инкапье Тальерес (Кордова)
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Источник:
calcionapoli24.it

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