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Аргентинский Тальерес выставил ценник на защитника, которым интересуется Шахтер. Сам игрок хочет в Италию
19-летний Пьеро Инкапье нарасхват
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент аргентинского клуба "Тальерес" хочет выручить за защитника Пьеро Инкапье порядка 7-8 млн евро, сообщает CalcioNapoli24.
В Европе парнем интересуются ряд клубов, в том числе и "
При этом сам 19-летний футболист отдает предпочтение переезду в Италию.
Отмечается, что ясность с возможным трансфером перспективного парня может наступить в течении ближайшей недели.
Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.
Также напомним, что в летнее трансферное окно "Шахтер" подписал защитника Марлона, полузащитника Педриньо и нападающего Лассина Траоре.
Рранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в "Копенгаген".
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