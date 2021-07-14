Аргентинский Тальерес выставил ценник на защитника, которым интересуется Шахтер. Сам игрок хочет в Италию

Президент аргентинского клуба "Тальерес" хочет выручить за защитника Пьеро Инкапье порядка 7-8 млн евро, сообщает CalcioNapoli24.

В Европе парнем интересуются ряд клубов, в том числе и " Шахтер ", а также итальянские "Наполи", "Лацио" и "Интер".

При этом сам 19-летний футболист отдает предпочтение переезду в Италию.

Отмечается, что ясность с возможным трансфером перспективного парня может наступить в течении ближайшей недели.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 млн евро.

Также напомним, что в летнее трансферное окно "Шахтер" подписал защитника Марлона, полузащитника Педриньо и нападающего Лассина Траоре.

Рранее донецкий клуб продал защитника Давида Хочолаву в "Копенгаген".