Скаут Великих: В Италии к Довбику есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины

Скаут Серии А Алекс Великих оценил возможность перехода нападающего сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика в итальянский чемпионат.

"Довбик стремительно ворвался своим голом в ворота сборной Швеции в медиапространство Европы, и Италия не исключение. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры, делают его привлекательным на рынке Италии. Силовой нападающий для Серии А или АПЛ — это Довбик. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за "Мидтьюлланн", но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня "Торино", "Болонья", "Фиорентина", которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен — это факт. Пока еще нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективен", - сказал Великих.