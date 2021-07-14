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Скаут Великих: В Италии к Довбику есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины

Премьер-лига
(1 голосов)

Без ажиотажа, но интерес присутствует

Скаут Великих: В Италии к Довбику есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Скаут Серии А Алекс Великих оценил возможность перехода нападающего сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика в итальянский чемпионат.

"Довбик стремительно ворвался своим голом в ворота сборной Швеции в медиапространство Европы, и Италия не исключение. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры, делают его привлекательным на рынке Италии. Силовой нападающий для Серии А или АПЛ — это Довбик. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за "Мидтьюлланн", но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.

Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня "Торино", "Болонья", "Фиорентина", которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен — это факт. Пока еще нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективен", - сказал Великих.

Довбик выступает за "Днепр-1" с 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 24 матча в УПЛ, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. На Евро-2020 гол Довбика на последней минуте овертайма принес сборной Украины победу над Швецией (2:1), и историчекую путевку в четвертьфинал турнира.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1 Алекс Великих
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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
14.07.2021 в 19:49
Пускай сезон поиграет в Днепре-123 и увидим его уровень.Пока случайный гол в активе и всё...
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-1
Лекарь (село Дарница)
14.07.2021 в 20:09
Я бы его на сезон в Динамо забрал. Но он не по карману суркам
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