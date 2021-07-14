Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скаут Великих: В Италии к Довбику есть интерес клубов уровня Торино, Болоньи, Фиорентины
Без ажиотажа, но интерес присутствует
Фото: СК Днепр-1
Скаут Серии А Алекс Великих оценил возможность перехода нападающего
"Довбик стремительно ворвался своим голом в ворота сборной Швеции в медиапространство Европы, и Италия не исключение. Сочетание антропометрических данных, скорости, голевого чутья и опыта игры, делают его привлекательным на рынке Италии. Силовой нападающий для Серии А или АПЛ — это Довбик. За ним следить начали еще в тот период, когда он выступал за "Мидтьюлланн", но его скорый отъезд в УПЛ стал для многих неожиданным.
Сейчас к игроку есть интерес клубов уровня "Торино", "Болонья", "Фиорентина", которые могли бы стать трамплином для его развития. Не знаю, удастся ли сделать переход уже в это трансферное окно, но то, что игрок интересен — это факт. Пока еще нет ажиотажного спроса, но интерес присутствует. Довбик перспективен", - сказал Великих.
Довбик выступает за "Днепр-1" с 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 24 матча в УПЛ, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. На Евро-2020 гол Довбика на последней минуте овертайма принес сборной Украины победу над Швецией (2:1), и историчекую путевку в четвертьфинал турнира.
Популярное сейчас
- Официально: Минай включен в состав УПЛ сезона 2021/22
- Искусство и спорт вне политики. Миколенко и Яремчук сделали фото с Бастой, который поддерживает оккупацию Крыма
- Неочевидное усиление для Динамо. Что Мирча Луческу нашел в Денисе Антюхе?
- Все спарринги клубов УПЛ: Минай все сборы не забивает, Мариуполь - без пропущенных
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО