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Кендзера, Антюх и Шкурин выйдут в старте Динамо на Сьон
Очередной спарринг киевлян в Швейцарии
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня, 14 июля, "
Соперник "бело-синих" - швейцарский "Сьон".
Поединок начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав киевлян на матч.
Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Шкурин
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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