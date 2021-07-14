  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кендзера, Антюх и Шкурин выйдут в старте Динамо на Сьон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кендзера, Антюх и Шкурин выйдут в старте Динамо на Сьон

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной спарринг киевлян в Швейцарии

Кендзера, Антюх и Шкурин выйдут в старте Динамо на Сьон

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня, 14 июля, "Динамо" проведет второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

Соперник "бело-синих" - швейцарский "Сьон".

Поединок начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав киевлян на матч.

Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Шкурин

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...