  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо - Сьон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Сьон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(6 голосов)

Очередной спарринг киевлян

Динамо - Сьон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Чемпион Украины продолжает подготовку к новому сезону. На этот раз команду Мирчи Луческу ожидает контрольный поединок со "Сьоном". В прошлом сезоне ближайший оппонент киевлян занял предпоследнее место в швейцарской Суперлиге и только в стыковых играх с другим давним знакомым "динамовцев", "Туном", смог сохранить место в элите местного футбола.

Поединок проходит в Швейцарии и начнётся в 19:30 по Киеву. "Динамо" - "Сьон" онлайн следить за игрой вы также можете в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сьон
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...