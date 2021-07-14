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Динамо - Сьон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной спарринг киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Чемпион Украины продолжает подготовку к новому сезону. На этот раз команду Мирчи Луческу ожидает контрольный поединок со "Сьоном". В прошлом сезоне ближайший оппонент киевлян занял предпоследнее место в швейцарской Суперлиге и только в стыковых играх с другим давним знакомым "динамовцев", "Туном", смог сохранить место в элите местного футбола.
Поединок проходит в Швейцарии и начнётся в 19:30 по Киеву. "Динамо" - "Сьон" онлайн следить за игрой вы также можете в текстовом онлайне на UA-Футбол
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