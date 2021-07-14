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Ответ Руха на слова Маркевича: УАФ запустила информационную кампанию против нас с участием легенд украинского футбола
Борьба за стадионы продолжается
Руководство "Руха" отреагировало на слова главы комитета сборных УАФ Мирона Маркевича, который
Интересно, что отдельным подзаголовком материала клуба стоит заголовок, что "!Украинская ассоциация футбола запустила информационную кампанию против "Руха" с участием легенд украинского футбола, сейчас высокопоставленных лиц Украинской ассоциации футбола."
"Уважаемый Мирон Богданович, наш клуб не обязан находить компромисс с "Ареной Львов", поскольку те условия, которые нам предлагаются – неприемлемые манипуляционные.
Касательно безопасности на "Арене Львов" тоже много вопросов, про это свидетельствует государственный аудит, который мы публиковали раньше.
Также хотели бы обратить внимание журналистов-манипуляторов и их заказчиков из УАФ, что заголовок материала (в первоисточнике - Маркевич закликав львівські клуби припинити шантаж і грати на європейській "Львів Арені" – прим.) никак не коррелируется с содержанием комментария Маркевича.
За уши притянутая фраза, что "львовские клубы должны прекратить шантаж" ярко свидетельствует о том, что у УАФ начало очень сильно подгорать в одном месте из-за позиции "Руха" касательно действий руководителей украинского футбола", – говорится в заявлении клуба.
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