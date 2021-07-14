Ответ Руха на слова Маркевича: УАФ запустила информационную кампанию против нас с участием легенд украинского футбола

Руководство "Руха" отреагировало на слова главы комитета сборных УАФ Мирона Маркевича, который призывал клуб найти компромисс и играть на "Арене Львов" .

Интересно, что отдельным подзаголовком материала клуба стоит заголовок, что "!Украинская ассоциация футбола запустила информационную кампанию против "Руха" с участием легенд украинского футбола, сейчас высокопоставленных лиц Украинской ассоциации футбола."

"Уважаемый Мирон Богданович, наш клуб не обязан находить компромисс с "Ареной Львов", поскольку те условия, которые нам предлагаются – неприемлемые манипуляционные.

Касательно безопасности на "Арене Львов" тоже много вопросов, про это свидетельствует государственный аудит, который мы публиковали раньше.

Также хотели бы обратить внимание журналистов-манипуляторов и их заказчиков из УАФ, что заголовок материала (в первоисточнике - Маркевич закликав львівські клуби припинити шантаж і грати на європейській "Львів Арені" – прим.) никак не коррелируется с содержанием комментария Маркевича.

За уши притянутая фраза, что "львовские клубы должны прекратить шантаж" ярко свидетельствует о том, что у УАФ начало очень сильно подгорать в одном месте из-за позиции "Руха" касательно действий руководителей украинского футбола", – говорится в заявлении клуба.