  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ответ Руха на слова Маркевича: УАФ запустила информационную кампанию против нас с участием легенд украинского футбола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ответ Руха на слова Маркевича: УАФ запустила информационную кампанию против нас с участием легенд украинского футбола

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Борьба за стадионы продолжается

Ответ Руха на слова Маркевича: УАФ запустила информационную кампанию против нас с участием легенд украинского футбола

Новина українською

Руководство "Руха" отреагировало на слова главы комитета сборных УАФ Мирона Маркевича, который призывал клуб найти компромисс и играть на "Арене Львов".

Интересно, что отдельным подзаголовком материала клуба стоит заголовок, что "!Украинская ассоциация футбола запустила информационную кампанию против "Руха" с участием легенд украинского футбола, сейчас высокопоставленных лиц Украинской ассоциации футбола."

"Уважаемый Мирон Богданович, наш клуб не обязан находить компромисс с "Ареной Львов", поскольку те условия, которые нам предлагаются – неприемлемые манипуляционные.

Касательно безопасности на "Арене Львов" тоже много вопросов, про это свидетельствует государственный аудит, который мы публиковали раньше.

Также хотели бы обратить внимание журналистов-манипуляторов и их заказчиков из УАФ, что заголовок материала (в первоисточнике - Маркевич закликав львівські клуби припинити шантаж і грати на європейській "Львів Арені" – прим.) никак не коррелируется с содержанием комментария Маркевича.

За уши притянутая фраза, что "львовские клубы должны прекратить шантаж" ярко свидетельствует о том, что у УАФ начало очень сильно подгорать в одном месте из-за позиции "Руха" касательно действий руководителей украинского футбола", – говорится в заявлении клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Арена Львов Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
14.07.2021 в 21:48
Он же там от поллимона в месяц от уаф получает этот старпер, как же он скажет по-другому?
Ответить
+3
0
Будєм разбіратся (Київ)
14.07.2021 в 21:19
УАФ і Рух, а іншими словами Павелко і Козловський одне одного варті. Закривайтесь, зливайтесь - менше смороду в українському футболі
Ответить
+3
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...