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Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но вовремя спохватились

Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо

vk.com/Футбольный клуб Динамо Москва

Новина українською

1 июля киевское "Динамо" запустило продажу абонементов на новый сезон и начало активно продвигать услугу в соцсетях.

Впрочем, получилось не без огрехов. Для рекламной компании в инстаграме клуб использовал фотографию фанатского сектора московского "Динамо".

Впрочем, после того как такую подмену заметили ультрас, клуб оперативно убрал обложку и поменял ее на более лояльную.

Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо - изображение 1Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо - изображение 2
Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо - изображение 3

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В статье: Динамо (Москва) Динамо (Киев)
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Комментарии (16)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 22:12
В Динамо такие профессионалы работают, что косяки только ультрас замечают.
Ответить
+3
-1
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:35
Хорошо что хоть не с фотографией российско-донецко ахметовских свиней- а ныне бездомных Бомжей с киевских мусорников
Ответить
+4
-7
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 21:33
И вы хотите, что бы клуб с такими сотрудниками-довбойопами чего-то достиг :)
Ответить
+9
-2
Fishing 555 (Rivne)
14.07.2021 в 21:23
Ой діти мої діти що ви наробили,Вступили в Європу і всі подуріли.
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.07.2021 в 21:09
дупамо и в мацкве - дупамо, поэтому разницу дезигнеры не чухают абсолютно!
Ответить
+9
-6
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:37
Донецкая бомжацкая свинья-она и в Киеве-свинья
Ответить
+3
-8
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
14.07.2021 в 21:03
Під заголовком статті фото з сайту Динамо Москва “вконтакті», а не дизайн абонементу Динамо Київ. А де побачити «неправильний» дизайн абонементу Динамо Київ?
Ответить
+5
-3
Дядько Петро (Волинь)
14.07.2021 в 20:56
та все нормально. хто зараз працює на керівних посадах рекламних агенств. чи у фірмах які заказують рекламу і т.п.?: правильно. синки і дочки керівників. І отримуємо на виході результат.
Ответить
+3
-1
ВиктАн
14.07.2021 в 20:55
Серьезный ляп. Ладно бы ещё Динамо Бухарест, по приколу , а так жесткий ляп.
Ответить
+3
-3
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 21:34
За такое вообще нужно дисквалифицировать, шутка-ли, популяризация страны-оккупанта!
Ответить
+6
-3
Alex-696 (Немирів)
14.07.2021 в 22:30
А утримування фармклубу в прем'єр-лізі не підлягає дискваліфікації?
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.07.2021 в 20:52
спасибо что не свинтак мацква
Ответить
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
14.07.2021 в 22:22
А какая разница ? И так хорошо...
Ответить
0
-1
dmitroj88
14.07.2021 в 20:46
Так они же мышбратья. Вон тупоголовый Мыколенко с бастой фотографируется, а Сурок своей партией козломордые идеи продвигает в Раде...
Ответить
+10
-6
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:38
А где донецкие свиньи типа зека Януковича?-дома в России
Ответить
+3
-9
avatar
simargl (Чернигов)
14.07.2021 в 22:23
Катапульта, похоже, порвала твой мозг...)))
+2
-1


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