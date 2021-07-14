Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо

1 июля киевское " Динамо " запустило продажу абонементов на новый сезон и начало активно продвигать услугу в соцсетях.

Впрочем, получилось не без огрехов. Для рекламной компании в инстаграме клуб использовал фотографию фанатского сектора московского "Динамо".

Впрочем, после того как такую подмену заметили ультрас, клуб оперативно убрал обложку и поменял ее на более лояльную.