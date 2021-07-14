Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Какая разница. Киевское Динамо прорекламировало абонементы с фотографией фанатов московского Динамо
Но вовремя спохватились
vk.com/Футбольный клуб Динамо Москва
1 июля киевское "
Впрочем, получилось не без огрехов. Для рекламной компании в инстаграме клуб использовал фотографию фанатского сектора московского "Динамо".
Впрочем, после того как такую подмену заметили ультрас, клуб оперативно убрал обложку и поменял ее на более лояльную.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фейсбук
Популярное сейчас
- Смалийчук: Карпаты выходят из профессионального футбола и не будут заявляться в аматоры
- Матч сборной Украины претендует на звание самого зрелищного поединка Евро-2020
- Решение де Дзерби. Конопля и Бондаренко останутся в Шахтере
- Шкурин дебютным голом за Динамо спасает киевлян от поражения на сборах
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
14.07.2021 в 22:12
Ответить
+3
-1
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:35
Ответить
+4
-7
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 21:33
Ответить
+9
-2
Fishing 555 (Rivne)
14.07.2021 в 21:23
Ответить
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.07.2021 в 21:09
Ответить
+9
-6
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:37
Ответить
+3
-8
Я так думаю... (КиЇв)
14.07.2021 в 21:03
Ответить
+5
-3
Дядько Петро (Волинь)
14.07.2021 в 20:56
Ответить
+3
-1
ВиктАн
14.07.2021 в 20:55
Ответить
+3
-3
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 21:34
Ответить
+6
-3
Alex-696 (Немирів)
14.07.2021 в 22:30
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.07.2021 в 20:52
Ответить
+2
-4
simargl (Чернигов)
14.07.2021 в 22:22
Ответить
0
-1
dmitroj88
14.07.2021 в 20:46
Ответить
+10
-6
миг-25 (киев)
14.07.2021 в 21:38
Ответить
+3
-9
simargl (Чернигов)
14.07.2021 в 22:23
+2
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...