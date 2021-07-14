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Динамо возьмет на себя расходы по операции и восстановлению Парамона

Премьер-лига
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У "суперфана" серьезные проблемы со здоровьем

Динамо возьмет на себя расходы по операции и восстановлению Парамона

Фото - Виктор Перегняк, FootBoom

Новина українською

Сергей Заборовский, больше известный как Парамон, который в течение долгих лет остается одним из самых преданных фанатов "Динамо", испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

В прошлом году он перенес инсульт, а месяц назад, в июне, попал в реанимацию в тяжелом состоянии в результате падения головой на асфальт возле своего дома. После суток в коме, Парамон пришел в себя, однако потерял зрение и координацию движений. Сейчас Сергей не может передвигаться самостоятельно, за ним ухаживает Тато (Виталий Левицкий), который уже более 8 лет опекает и помогает Парамону в бытовых делах.

Как рассказал Виталий, на данный момент Парамон ожидает операцию. Несмотря на существенные проблемы со здоровьем и почтенный возраст, текущее состояние Сергея дает повод для оптимистичного прогноза.

Многие люди откликнулись на сбор средств для лечения Парамона, тем самым помогая в обеспечении медикаментами и оплате многочисленных обследований.

Не осталось в стороне и киевское "Динамо": по поручению президента клуба Игоря Суркиса, "бело-синие" возьмут на себя расходы на проведение необходимой операции и дальнейший восстановительный процесс.

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В статье: Динамо (Киев) Парамон
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Источник:
ФК Динамо

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