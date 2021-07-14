  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо в спарринге обыграло Сьон. Шкурин снова забил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо в спарринге обыграло Сьон. Шкурин снова забил

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Подготовка к сезону продолжается

Динамо в спарринге обыграло Сьон. Шкурин снова забил

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В среду, 14 июля, киевское "Динамо" сыграло свой второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

В соперниках "бело-синих" сегодня был швейцарский "Сьон".

Мирча Луческу выпустил в старте восстановившегося после травмы Кендзеру, а также новичков Антюха и Шкурина.

Начало поединка выдалось относительно неспешным – в составе киевлян активностью выделялся лишь Жерсон, который, в принципе, и сделал первый гол. После очередного флангового прохода и заброса на Тымчика игроки Сьона сфолили в штрафной. Исполнять приговор отправился Родригес, однако с первого раза переиграть вратаря не сумел, правда сам же и добавил мяч в ворота.

Ну а еще через пару минут Шепелев разогнал контратаку через центр поля передачей на новичка Шкурина, который убрал на замахе защитника, и пробил под штангу. 2:0.

После перерыва активизировались уже швейцарцы, имели пару-тройку хороших моментов, но Бойко был на высоте как в прямом, так ив переносном смысле.

2:0, комфортная победа киевлян без сверхусилий.

Отметим, что свой следующий спарринг "Динамо" проведет завтра, 15 июля против французского "Эвиана".

Сьон – Динамо 0:2

Голы: Жерсон Родригес (24), Шкурин (27)

Незабитый пенальти: Жерсон Родригес (24)

Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Шкурин

Во втором тайме на замену выходили: Кулач, Супряга, Коробенко, Леднев, Гармаш, де Пена, Бенито, Моргун, Вивчаренко, Шабанов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сьон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
balamyt (Boston)
14.07.2021 в 22:06
Если Шкурин еще не был заигран за сб. Беларуси может стоит ему поменять гражданство на Украинское...Такие забивные Напы СБУ сейчас очень нужны..Своих сложнее раскрутить..
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.07.2021 в 22:11
В тому то й справа що вже грав.
Ответить
+2
-2
avatar
Drovko (Lviv)
14.07.2021 в 21:36
де ви цих працівників понабирали? навіть рахунок написати нрормально не можуть
Ответить
+4
-1
Лекарь (село Дарница)
14.07.2021 в 21:41
Ну да, 2:0 в пользу соперников это сильно.
Ответить
+3
0
Зритель (Харьков)
14.07.2021 в 21:56
Понабирали по объявлению.
Ответить
+5
0
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.07.2021 в 21:27
А москалык-то, похоже, неплохое приобретение!
Ответить
+2
-7
Лекарь (село Дарница)
14.07.2021 в 21:28
"Москалык" это ты, а он - беларус.
Ответить
+11
-4
avatar
c99baf (Харьков)
14.07.2021 в 22:20
Научили играть в ЦСКА.
Ответить
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
14.07.2021 в 22:24
В цска він, якраз, і не грав.
0
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
14.07.2021 в 21:27
«Незабитий пенальті: Жерсон (24)» - « Голи: Родрігес (24)» - це різні гравці?
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Толик (Одесса)
14.07.2021 в 21:27
"Исполнять приговор отправился Родригес, однако с первого раза переиграть вратаря не cумел, правда сам же и добавил мяч в ворота."
Ответить
+7
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
14.07.2021 в 21:41
Дякую редакції за оперативне виправлення! ;)
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...