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Динамо в спарринге обыграло Сьон. Шкурин снова забил
Подготовка к сезону продолжается
fcdynamo.kiev.ua
В среду, 14 июля, киевское "
В соперниках "бело-синих" сегодня был швейцарский "Сьон".
Мирча Луческу выпустил в старте восстановившегося после травмы Кендзеру, а также новичков Антюха и Шкурина.
Начало поединка выдалось относительно неспешным – в составе киевлян активностью выделялся лишь Жерсон, который, в принципе, и сделал первый гол. После очередного флангового прохода и заброса на Тымчика игроки Сьона сфолили в штрафной. Исполнять приговор отправился Родригес, однако с первого раза переиграть вратаря не сумел, правда сам же и добавил мяч в ворота.
Ну а еще через пару минут Шепелев разогнал контратаку через центр поля передачей на новичка Шкурина, который убрал на замахе защитника, и пробил под штангу. 2:0.
После перерыва активизировались уже швейцарцы, имели пару-тройку хороших моментов, но Бойко был на высоте как в прямом, так ив переносном смысле.
2:0, комфортная победа киевлян без сверхусилий.
Отметим, что свой следующий спарринг "Динамо" проведет завтра, 15 июля против французского "Эвиана".
Сьон – Динамо 0:2
Голы: Жерсон Родригес (24), Шкурин (27)
Незабитый пенальти: Жерсон Родригес (24)
Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Шкурин
Во втором тайме на замену выходили: Кулач, Супряга, Коробенко, Леднев, Гармаш, де Пена, Бенито, Моргун, Вивчаренко, Шабанов
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