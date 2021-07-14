Динамо в спарринге обыграло Сьон. Шкурин снова забил

В среду, 14 июля, киевское " Динамо " сыграло свой второй контрольный матч на втором западноевропейском сборе.

В соперниках "бело-синих" сегодня был швейцарский "Сьон".

Мирча Луческу выпустил в старте восстановившегося после травмы Кендзеру, а также новичков Антюха и Шкурина.

Начало поединка выдалось относительно неспешным – в составе киевлян активностью выделялся лишь Жерсон, который, в принципе, и сделал первый гол. После очередного флангового прохода и заброса на Тымчика игроки Сьона сфолили в штрафной. Исполнять приговор отправился Родригес, однако с первого раза переиграть вратаря не сумел, правда сам же и добавил мяч в ворота.

Ну а еще через пару минут Шепелев разогнал контратаку через центр поля передачей на новичка Шкурина, который убрал на замахе защитника, и пробил под штангу. 2:0.

После перерыва активизировались уже швейцарцы, имели пару-тройку хороших моментов, но Бойко был на высоте как в прямом, так ив переносном смысле.

2:0, комфортная победа киевлян без сверхусилий.

Отметим, что свой следующий спарринг "Динамо" проведет завтра, 15 июля против французского "Эвиана".

Сьон – Динамо 0:2

Голы: Жерсон Родригес (24), Шкурин (27)

Незабитый пенальти: Жерсон Родригес (24)

Динамо: Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Родригес, Антюх, Шкурин

Во втором тайме на замену выходили: Кулач, Супряга, Коробенко, Леднев, Гармаш, де Пена, Бенито, Моргун, Вивчаренко, Шабанов