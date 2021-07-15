Кобин: Селезнев хочет убрать разговоры про алкоголика

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о приезде в команду нападающего Евгения Селезнева.

"Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит "Минай" в Премьер-лиге.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из "Колоса". Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация", — сказала Кобин.