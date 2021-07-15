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Кобин: Селезнев хочет убрать разговоры про алкоголика

Премьер-лига
(1 голосов)

В "Минае" рассчитывают на форварда

Кобин: Селезнев хочет убрать разговоры про алкоголика

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин рассказал о приезде в команду нападающего Евгения Селезнева.

"Да, мы на Селезнева рассчитываем. Он к нам приехал, ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что он полгода был вне футбола, занимался индивидуально. Конечно, одно дело работать самостоятельно, другое – в коллективе. Но я надеюсь, что он подпишет с нами контракт и усилит "Минай" в Премьер-лиге.

Мы с ним много раз говорили после того, как он ушел из "Колоса". Конечно, он очень мотивирован. Рекорды – это его личные амбиции и задачи. Кроме того, он хочет играть на высоком уровне, чтобы убрать разговоры про гульки и алкоголика, чтобы болельщики перестали говорить про эти моменты. В этом его мотивация", — сказала Кобин.

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В статье: Василий Кобин Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (7)
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Динамист (Киев)
15.07.2021 в 09:25
"Да, мы на Селезнева рассчитываем.Алкоголики наш порфиль.)))))
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.07.2021 в 09:13
Ну почему обязательно алкоголик? Хрон, синяк, бухарь...
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+2
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2.dc (Николаев)
15.07.2021 в 09:03
Давно пора с этим бредом заканчивать ... обычный, нормальный человек. Разве - чуть более откровенный ... как оказалось, может быть даже излишне ))). А как заиграет ... Кобину конечно виднее ... но, и возраст, и паузы в футболе, здесь точно не помощники ...
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0
-1
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Просто Квашин (Харьков)
15.07.2021 в 09:07
Все бухари откровенные.... "ты меня ув-уважаешь...??!!!"
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+2
0
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simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 08:44
Ну посмотрим смогут ли подписать или бан работает. Ну а Селя не хуже Мили , а вместе вообще сила ))))))
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+1
-1
kukarekin (Одесса)
15.07.2021 в 08:04
Кормилец к бою! Похоже, что будет тоже что и с милевским.
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+4
0
chastener
15.07.2021 в 07:50
Раньше надо было думать. Теперь хоть пей, хоть не пей - уже без разницы, возраст и личная форма не дадут ничего показать.
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+4
0


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