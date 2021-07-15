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СМИ: Селин может продолжить карьеру в Десне

Премьер-лига
(1 голосов)

Последним клубом украинца был кипрский "Анортосис"

СМИ: Селин может продолжить карьеру в Десне

Фото : Анортосис

Новина українською

Украинский защитник Евгений Селин может продолжить карьеру в черниговской "Десне". Об этом пишет Динамомания.

На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую "Сталь", "Металлист", "Ворсклу", киевское "Динамо", греческие "Платаниас", "Астерас" и МТК из Венгрии.

Последним клубом футболиста был кипрский "Анортосис", в составе которого он провел два года. Всего Евгений забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах. Украинец покинул кипрский клуб 22 мая в качестве свободного агента.

На счету Селина также 15 матчей и 1 гол за сборную Украины.

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В статье: Евгений Селин Десна (Чернигов)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 08:11
Не самый худший вариант центрального защитника для УПЛ, если он в форме. Но вчера на игре Десны с ВПК Селина не видел .
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Evgenariys (Чернигов)
15.07.2021 в 09:00
а кто там бегал вообще вчера?
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Просто Квашин (Харьков)
15.07.2021 в 09:00
Как не видел ? А тот чувак бородатый, который подошел к вам и спросил: "Мужики ! Возьмите третьим, у меня яблоко на закусь есть !"....
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