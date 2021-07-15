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СМИ: Селин может продолжить карьеру в Десне
Последним клубом украинца был кипрский "Анортосис"
Фото : Анортосис
Украинский защитник Евгений Селин может продолжить карьеру в черниговской "Десне". Об этом пишет Динамомания.
На протяжении карьеры Селин выступал за алчевскую "Сталь", "Металлист", "Ворсклу", киевское "Динамо", греческие "Платаниас", "Астерас" и МТК из Венгрии.
Последним клубом футболиста был кипрский "Анортосис", в составе которого он провел два года. Всего Евгений забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах. Украинец покинул кипрский клуб 22 мая в качестве свободного агента.
На счету Селина также 15 матчей и 1 гол за сборную Украины.
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