Шкурин вновь забивает. Динамо - Сьон 2:0. Видео голов и обзор матча

Киевское "Динамо" одержало победу в спарринге над предпоследней командой прошлого чемпионата Швейцарии, "Сьоном". Оба гола чемпионы Украины забили в середине первого тайма: между результативными ударами Жерсона Родригеса и летнего новичка команды Ильи Шкурина прошло всего четыре минуты.

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Смотрите обзор матча, подготовленный пресс-службой "Динамо", прямо в этой новости ниже.

"Сьон" – "Динамо" 0:2

Голы: Жерсон Родригес (24), Шкурин (27)