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Шкурин вновь забивает. Динамо - Сьон 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Как вам новый нападающий киевлян?

Шкурин вновь забивает. Динамо - Сьон 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо" одержало победу в спарринге над предпоследней командой прошлого чемпионата Швейцарии, "Сьоном". Оба гола чемпионы Украины забили в середине первого тайма: между результативными ударами Жерсона Родригеса и летнего новичка команды Ильи Шкурина прошло всего четыре минуты.

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Смотрите обзор матча, подготовленный пресс-службой "Динамо", прямо в этой новости ниже.

"Сьон" – "Динамо" 0:2
Голы: Жерсон Родригес (24), Шкурин (27)

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В статье: Динамо (Киев) Сьон
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Комментарии (3)
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martinchik (Bogorodchanu)
15.07.2021 в 09:30
Вміння опинитись в потрібний час в потрібному місці - це тішить. Але міг віддати Родрігесу, який знаходився на більш зручній позиції - це насторожує
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.07.2021 в 09:13
Это серьёзный уровень!
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Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 09:02
Шкурин превращается в кожина.
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