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Шкурин вновь забивает. Динамо - Сьон 2:0. Видео голов и обзор матча
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Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" одержало победу в спарринге над предпоследней командой прошлого чемпионата Швейцарии, "Сьоном". Оба гола чемпионы Украины забили в середине первого тайма: между результативными ударами Жерсона Родригеса и летнего новичка команды Ильи Шкурина прошло всего четыре минуты.
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Смотрите обзор матча, подготовленный пресс-службой "Динамо", прямо в этой новости ниже.
"Сьон" – "Динамо" 0:2
Голы: Жерсон Родригес (24), Шкурин (27)
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Комментарии (3)
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martinchik (Bogorodchanu)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.07.2021 в 09:13
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Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 09:02
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