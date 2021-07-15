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Леднев: Буду стараться забить гол и в следующем матче
Хавбек "Динамо" высказался о контрольном матче со "Сьоном"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев поделился эмоциями от победы в контрольном матче со "Сьоном" (2:0).
- Богдан, такое ощущение, что победа далась легко…
- Да нет, хороший соперник. Нам здесь подбирают хорошие спарринги. Просто уже немножко лучше ноги себя чувствуют, набираем игровые кондиции.
- Как провел долгих два часа в пути – любовался красивыми местными пейзажами?
- Конечно, ехали мы немало, целых два часа. Я пытался поспать, чтобы быстрее дорога прошла. Но и, конечно, здесь очень красивая природа.
- Чем по игре запомнился "Сьон"?
- Это хороший соперник. Чтобы поднять тонус всегда лучше играть, чем тренироваться. Считаю, сегодня был хороший спарринг.
- У тебя сегодня был хороший момент, чтобы забить гол. Расстроен, что не удалось это сделать?
- Конечно, хочется забивать как можно больше голов. Сегодня был хороший момент. Буду стараться забить гол и в следующей игре.
- Это был первый матч на новом газоне на "Стад Турбийон". Играть было комфортно?
- Поле очень хорошего качества. Приятно играть. Тем более под нашу игру, где требуется контроль мяча, короткие передачи.
- На сборах всем игрокам предоставляется игровое время, на каждой позиции ощущается конкуренция…
- "Динамо" Киев – это клуб, в котором всегда большая конкуренция. Все стараются выкладываться, проявить себя. Набираем форму, готовимся к чемпионату.
- За время сбора ты получил большое количество игрового времени. Чувствуешь доверие тренера?
- Я очень благодарен за это, буду прилагать максимум усилий, чтобы показать себя с лучшей стороны.
- Сегодня ты нанес несколько опаснейших ударов. Это требование тренера, учитывая твои хорошие качества, хорошо поставленный удар?
- Конечно, от меня требуется обострение игры, поскольку я играю на атакующей позиции. Это прямое требование ко мне.
- Впереди у "Динамо" насыщенный календарь контрольных матчей. Игроки этому рады?
- Любому футболисту больше хочется играть, чем просто тренироваться. У нас хороший график на сборах. Считаю, что через игры быстрее набираем форму.
- За время сборов команда объездила много городов. Сегодня тоже новый город. Какой тебе запомнился больше всего?
- Наверное, в этом городе красивее всего, потому что на горах виднеются замки. Но здесь везде очень красивая природа. Одно удовольствие здесь находится.
- В целом в Швейцарии условия лучше, чем были до этого?
- У нас везде на сборах были хорошие условия. Везде поля хорошего качества, условия, отель, питание. Везде все хорошо", - подытожил Леднев.
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