Леднев: Буду стараться забить гол и в следующем матче

Полузащитник "Динамо" Богдан Леднев поделился эмоциями от победы в контрольном матче со "Сьоном" (2:0).

- Богдан, такое ощущение, что победа далась легко…

- Да нет, хороший соперник. Нам здесь подбирают хорошие спарринги. Просто уже немножко лучше ноги себя чувствуют, набираем игровые кондиции.

- Как провел долгих два часа в пути – любовался красивыми местными пейзажами?

- Конечно, ехали мы немало, целых два часа. Я пытался поспать, чтобы быстрее дорога прошла. Но и, конечно, здесь очень красивая природа.

- Чем по игре запомнился "Сьон"?

- Это хороший соперник. Чтобы поднять тонус всегда лучше играть, чем тренироваться. Считаю, сегодня был хороший спарринг.

- У тебя сегодня был хороший момент, чтобы забить гол. Расстроен, что не удалось это сделать?

- Конечно, хочется забивать как можно больше голов. Сегодня был хороший момент. Буду стараться забить гол и в следующей игре.

- Это был первый матч на новом газоне на "Стад Турбийон". Играть было комфортно?

- Поле очень хорошего качества. Приятно играть. Тем более под нашу игру, где требуется контроль мяча, короткие передачи.

- На сборах всем игрокам предоставляется игровое время, на каждой позиции ощущается конкуренция…

- "Динамо" Киев – это клуб, в котором всегда большая конкуренция. Все стараются выкладываться, проявить себя. Набираем форму, готовимся к чемпионату.

- За время сбора ты получил большое количество игрового времени. Чувствуешь доверие тренера?

- Я очень благодарен за это, буду прилагать максимум усилий, чтобы показать себя с лучшей стороны.

- Сегодня ты нанес несколько опаснейших ударов. Это требование тренера, учитывая твои хорошие качества, хорошо поставленный удар?

- Конечно, от меня требуется обострение игры, поскольку я играю на атакующей позиции. Это прямое требование ко мне.

- Впереди у "Динамо" насыщенный календарь контрольных матчей. Игроки этому рады?

- Любому футболисту больше хочется играть, чем просто тренироваться. У нас хороший график на сборах. Считаю, что через игры быстрее набираем форму.

- За время сборов команда объездила много городов. Сегодня тоже новый город. Какой тебе запомнился больше всего?

- Наверное, в этом городе красивее всего, потому что на горах виднеются замки. Но здесь везде очень красивая природа. Одно удовольствие здесь находится.

- В целом в Швейцарии условия лучше, чем были до этого?

- У нас везде на сборах были хорошие условия. Везде поля хорошего качества, условия, отель, питание. Везде все хорошо", - подытожил Леднев.