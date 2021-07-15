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Президент Десны: За клуб не переживайте, все нормально

Премьер-лига
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Левин прокомментировал ситуацию с черниговским клубом

Президент Десны: За клуб не переживайте, все нормально

Фото: desna.football

Новина українською

Президент "Десны" Владимир Левин проигнорировал вопрос о задолженностях по зарплате в черниговском клубе.

"Главное, чтобы честно судили. А так, вместо третьего места и платежей солидарности, нужно еще ремонтировать государственный стадион. Надеюсь, вы по всем нашим матчам уже написали статью, связанную с судейством? Надеюсь, вы написали про стадионы и цены на них от государства?

За "Десну" не переживайте. Все нормально. "Десна" будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне.

"Десна", кроме игры в этом сезоне, направит свои силы на селекцию футболистов и на построение футбольной академии. Задача клуба – это взгляд в будущее футбола Черниговщины", – сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
Tribuna

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