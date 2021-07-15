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Игрок Интера, которым интересовался Шахтер, перешел в Монцу
На правах аренды с опцией выкупа и возможностью обратной покупки
Фото: inter.it
Центральный защитник "Интера" Лоренцо Пирола в следующем сезоне вновь будет выступать на правах аренды в "Монце", где провел также весь минувший футбольный год.
Отмечается, что у "Монцы" будет приоритетное право на выкуп контракта 19-летнего футболиста, однако за "Интером" сохраняется возможность на обратную покупку Пирола. Лоренцо в таком случае может обойтись "бело-красным" в 7 млн евро.
Bentornato Pirola!!????????⚪️???? https://t.co/TrnI3WXOL7 pic.twitter.com/N3htazKrni— AC Monza (@ACMonza) July 14, 2021
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.
Напомним, что ранее итальянские СМИ информировали, что "Интер" отказался продать Пиролу в донецкий "Шахтер", который предлагал за футболиста 6 миллионов евро.
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