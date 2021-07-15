Игрок Интера, которым интересовался Шахтер, перешел в Монцу

Центральный защитник "Интера" Лоренцо Пирола в следующем сезоне вновь будет выступать на правах аренды в "Монце", где провел также весь минувший футбольный год.

Отмечается, что у "Монцы" будет приоритетное право на выкуп контракта 19-летнего футболиста, однако за "Интером" сохраняется возможность на обратную покупку Пирола. Лоренцо в таком случае может обойтись "бело-красным" в 7 млн ​​евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

Напомним, что ранее итальянские СМИ информировали, что "Интер" отказался продать Пиролу в донецкий "Шахтер", который предлагал за футболиста 6 миллионов евро.