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Игрок Интера, которым интересовался Шахтер, перешел в Монцу

Премьер-лига
(2 голосов)

На правах аренды с опцией выкупа и возможностью обратной покупки

Игрок Интера, которым интересовался Шахтер, перешел в Монцу

Фото: inter.it

Новина українською

Центральный защитник "Интера" Лоренцо Пирола в следующем сезоне вновь будет выступать на правах аренды в "Монце", где провел также весь минувший футбольный год.

Отмечается, что у "Монцы" будет приоритетное право на выкуп контракта 19-летнего футболиста, однако за "Интером" сохраняется возможность на обратную покупку Пирола. Лоренцо в таком случае может обойтись "бело-красным" в 7 млн ​​евро.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 млн евро.

Напомним, что ранее итальянские СМИ информировали, что "Интер" отказался продать Пиролу в донецкий "Шахтер", который предлагал за футболиста 6 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Монца (Италия)
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Источник:
ФК Монца

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Комментарии (1)
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СТОП крот (Киев)
15.07.2021 в 10:30
Умный чувак. Выбрал клуб из низшей лиги, а не кротовское болото
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