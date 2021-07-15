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Динамо - Эвиан: смотреть онлайн, видеотрансляция
Забьет ли снова Илья Шкурин?
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 15.07.2021
"Динамо" 18:00 "Эвиан"
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