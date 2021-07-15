Кобин: Минай находится в стороне от кабинетных решений, мы готовимся к сезону в своем режиме

Главный тренер "Миная" Василь Кобин рассказал о подготовке команды к новому сезону.

- Василий, решение УПЛ включить "Минай" в состав участников элитного дивизиона на новый чемпионат вряд ли стало для вас неожиданным?

- Конечно, после вылета из УПЛ стратегия менялась и мы делали акцент на молодых футболистов. Сейчас ситуация поменялась, поэтому мы будем строить команду с учетом того, чтобы она была конкурентной в элитном дивизионе и могла соперничать с другими коллективами.

- Какие задачи будут стоять перед командой, учитывая экстренное возвращение "Миная" в УПЛ? Борьба за выживание?

- Думаю, об этом можно будет говорить только после того, как завершится селекционная работа и начнется чемпионат. Уверен, что если мы хорошо поработаем на трансферном рынке и сможем пригласить футболистов, которых хотим видеть, тогда будем ставить задачи. Думаю, что за неделю до старта в УПЛ понимание в этом вопросе у нас уже будет. Сейчас нет смысла разбрасываться громкими словами, потому что идет процесс селекции.

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- График подготовки после официального решения вернуть "Минай" в УПЛ изменился?

- Мы в стороне от кабинентных решений, поэтому готовимся к сезону в своем режиме. Идет работа, которую мы запланированы. Думаю, нам немного повезло, что в первом туре "Минай" не сыграет против "Динамо", нашу игру перенесли, поэтому у нас будет дополнительная неделя подготовки для качественной подготовки старта в УПЛ", - сказал Кобин.