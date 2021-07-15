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Металлист 1925 - Альянс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Очередной спарринг харьковчан
Фото: ФК Металлист 1925
Контрольный матч, 15.07.2021
"Металлист 1925" 19:00 "Альянс"
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