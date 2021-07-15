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Шахтер украсил Украинский дом в Киеве клубной символикой - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Сегодня дончане официально представят новую форму

Шахтер украсил Украинский дом в Киеве клубной символикой - ФОТО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" продолжает подготовку к презентации своей новой формы на сезон 2021/22.

Официальная презентация экипировки донецкого клуба пройдет в национальном центре "Украинский дом" в Киеве. В честь этого "горняки" украсили здание флагами со своей символикой.

Читайте такжеВ сеть слили фото формы Шахтера на новый сезон

Мероприятие запланировано на сегодня, 15 июля. Начало - в 21:00.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Evgenariys (Чернигов)
15.07.2021 в 13:16
фу, а кто потом от коцлятины будет дом отмывать? Говорил же что сепараторов низзя в столицу пускать, все загадят и отберут
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
15.07.2021 в 13:10
Ган доны проклятые.
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+3
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
15.07.2021 в 13:04
Вони що зовсім уже..... в тому Українському Домі, зелені не пахнуть, як можна в Українському-Домі прапори бразильсько- італьянського шахтьора розвішувати?
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.07.2021 в 12:58
Заплатили бабло Дому за рекламу, а украсить Киев рекламой Шахтёра невозможно.
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+3
-1


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