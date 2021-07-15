Шахтер украсил Украинский дом в Киеве клубной символикой - ФОТО

"Шахтер" продолжает подготовку к презентации своей новой формы на сезон 2021/22.

Официальная презентация экипировки донецкого клуба пройдет в национальном центре "Украинский дом" в Киеве. В честь этого "горняки" украсили здание флагами со своей символикой.

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Мероприятие запланировано на сегодня, 15 июля. Начало - в 21:00.