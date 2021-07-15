Президент Львова: Идет переговорный процесс со стадионом Арена-Львов

Президент "Львова" Богдан Копытко прокомментировал ситуацию вокруг стадионов "Украина" и "Арена Львов".

"Как для клуба, так и лично для меня понижение стадиона "Украина" в классе стало неожиданностью, ведь команда планировала проводить свои домашние матчи именно на этой арене, которая является знаковой не только для львовского, но и для всего украинского футбола в целом.

Мы поддерживаем позицию депутатов областного и городского советов о возвращении стадиону "Украина" 3-й категории, которая необходима для проведения матчей уровня УПЛ. Уверены, что сыграем еще не один матч на легендарной арене.

Все это сложно, ведь в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб на футбольном поле и непосредственно на трибунах.

Однако, несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть, и он будет. У нас идет переговорный процесс с руководством "Арены Львов". Я надеюсь, что уже в ближайшей перспективе нам удастся достичь соглашения, которое устроит обе стороны", – сказал Копытко.