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Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками

Премьер-лига
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Зец вернулся в "Бенфику", Глиха получил статус свободного агента

Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" сообщил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Клуб покинули центрбек Давид Зец и левый защитник Эрик Глиха.

У 21-летнего Зеца завершился срок арендного соглашения, поэтому словенец вернулся в расположение португальской "Бенфики". В минувшем сезона за "Рух" футболист провел 9 матчей.

24-летний Глиха получил статус свободного агента. Словенец пополнил ряды львовского клуба осенью прошлого года. За это время левый защитник сыграл 9 поединков.

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В статье: Рух (Львов) Эрик Глига Давид Зец
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Источник:
ФК Рух

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