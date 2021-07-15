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Рух прекратил сотрудничество с двумя игроками
Зец вернулся в "Бенфику", Глиха получил статус свободного агента
Фото: ФК Рух
"Рух" сообщил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Клуб покинули центрбек Давид Зец и левый защитник Эрик Глиха.
У 21-летнего Зеца завершился срок арендного соглашения, поэтому словенец вернулся в расположение португальской "Бенфики". В минувшем сезона за "Рух" футболист провел 9 матчей.
24-летний Глиха получил статус свободного агента. Словенец пополнил ряды львовского клуба осенью прошлого года. За это время левый защитник сыграл 9 поединков.
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Источник:ФК Рух
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