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Презентация новой игровой формы донецкого Шахтера

Премьер-лига
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Презентация новой игровой формы донецкого Шахтера

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Прямая трансляция презентации новых комплектов формы "Шахтера". Начало в 21:00.

"Шахтер" верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями

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В статье: Шахтер (Донецк)
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