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Презентация новой игровой формы донецкого Шахтера
В ожидании чего-то новенького?
shakhtar.com
Прямая трансляция презентации новых комплектов формы "Шахтера". Начало в 21:00.
"Шахтер" верен наследию родного края. В новых комплектах формы, разработанных глобальным спортивным брендом Puma, традиции шахтеров объединяются с современными тенденциями
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