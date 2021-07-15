  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря прекратила сотрудничество с полузащитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря прекратила сотрудничество с полузащитником

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сергей Гринь покинул команду

Заря прекратила сотрудничество с полузащитником

zarya-lugansk.com

"Заря" прекратила сотрудничество с полузащитником команды Сергеем Гринеи.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что хавбек пришел в команду в октябре 2020 года. За это время сыграл за луганчан 9 матчей, результативными действиями не отмечался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Сергей Гринь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...