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Заря прекратила сотрудничество с полузащитником
Сергей Гринь покинул команду
zarya-lugansk.com
"
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что хавбек пришел в команду в октябре 2020 года. За это время сыграл за луганчан 9 матчей, результативными действиями не отмечался.
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Источник:ФК Заря
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