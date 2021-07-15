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Десна перехватила хавбека почившего Олимпика
Тарас Завийский перебрался в Чернигов
desna.football
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Им стал полузащитник Тарас Завийский, с которым подписано соглашение на два года.
Тарас воспитанник львовского футбола, в профессиональном футболе дебютировал в составе львовских "Карпат". Также в активе Завийского выступления за ФК "Львов".
В состав "Десны" Тарас перешел из донецкого "Олимпика", где успел сыграть 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:ФК Десна
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Комментарии (1)
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Yurget (Чернигов)
15.07.2021 в 19:24
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