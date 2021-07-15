Десна перехватила хавбека почившего Олимпика

" Десна " объявила о подписании очередного летнего новичка.

Им стал полузащитник Тарас Завийский, с которым подписано соглашение на два года.

Тарас воспитанник львовского футбола, в профессиональном футболе дебютировал в составе львовских "Карпат". Также в активе Завийского выступления за ФК "Львов".

В состав "Десны" Тарас перешел из донецкого "Олимпика", где успел сыграть 40 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.