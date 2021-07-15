Ад в турецкой бане, или Полный Йылдырым. Десять лет назад Шахтер провел самый небезопасный спарринг в истории

В бытность тренером "Шахтера" Мирча Луческу был большим поклонником международных товарищеских матчей. Как он не раз подчеркивал, такие игры нужны были для того, чтобы молодые футболисты быстрее получали международный опыт и готовились к важным еврокубковым играм. Причем, подопечные Луческу не ограничивались лишь многочисленными спаррингами, входившими в программу предсезонных сборов, а катали товарняки и во "внеурочное время". Например, во время пауз на матчи сборных – чтобы игроки, оставшиеся в распоряжении главного тренера "оранжево-черных", также, как и сборники, могли поддерживать игровой тонус. А ближе к началу евросезона товарищеские матчи порой проводились даже в середине недели, между турами чемпионата страны. Это, по мнению Луче, помогало команде входить в еврокубковый режим с двумя играми в неделю. Одним из таких поединков должен был стать выездной спарринг против турецкого "Фенербахче", состоявшийся в четверг 21 июля 2011 года.

А надо отметить, что программа подобных однодневных гостевых вояжей в "Шахтере" конца 2000-х – начала 2010-х была отработана почти до автоматизма. Команда вылетала утром из Донецка чартерным рейсом, по прибытию селилась в отель, там обедала, несколько часов отдыхала. Вечером – на стадион, а потом сразу в аэропорт – и к полуночи была уже дома. Но самое главное, что для освещения этих блиц-турне, носивших полуэкскурсионный характер, как правило, приглашалась большая группа донецких журналистов: как представителей региональных СМИ, так и собкоров столичных медиа-ресурсов. Благо, места в чартере хватало на всех. При этом, клуб брал на себя решение визовых вопросов, а накануне матча организовывал для пишущей и снимающей братии культурную программу, включавшую автобусную (а то и паромную) экскурсию по городу, пешую прогулку и оплаченный обед. Одним словом, это было довольно круто – на один день смотаться с "Шахтером" на футбол в Стамбул или Бухарест...

Поэтому, когда в середине лета 2011-го "горняки" полетели на выездной товарняк с "Фенербахче", вместе с командой и администрацией клуба на берега Босфора привычно отправились около трех десятков донецких журналистов. По прибытию в "город контрастов" нас уже ждал туристический автобус с русскоговорящим экскурсоводом, на котором мы несколько часом колесили по самым знаковым местам Стамбула. Побывали в Голубой мечети и Айя-Софии, во дворце Топкапы и на набережной Ускюдара, полюбовавшись Девичьей башней. Потом погуляли по Старому городу, прикупив домочадцам восточных сладостей. И наконец выдвинулись к месту предстоящего матча – стадиону "Шюкрю Сараджоглу". На подъезде к арене накрыли приятные воспоминания, поскольку именно здесь двумя годами ранее "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА, переиграв в финале немецкий "Вердер" (2:1), а многие из нас были на том матче. Между тем, перед стадионом наблюдался неслабый движ. Собственно, мы и ожидали увидеть нечто подобное. Ведь еще за несколько дней до спарринга появилась информация, что по ходу поединка поклонники "канареек" планируют акции в поддержку президента клуба Азиза Йылдырыма, который незадолго до того был арестован по подозрению в организации договорных матчей. И это вызвало взрыв негодования у болельщиков "желто-синих", посчитавших, что их клуб – на тот момент действующий чемпион Турции – стал жертвой заговора. Перед игрой в окрестностях "Шюкрю Сараджоглу" то и дело вспыхивали стихийные митинги фанатов. Почти все они были облачены в одинаковые футболки с изображением босса "Фенера", на многих также были картонные маски с лицом Йылдырыма. Причем портреты эти печатали не в кустарных мастерских, а в клубной типографии, о чем свидетельствовал оттиск на внутренней стороне изделия. Маски раздавали не только добровольцы на улице (многие из нас тоже взяли себе по несколько штук – на память), но и некоторые стюарды внутри арены. Эх, знали бы они тогда, чем это все аукнется!

Уже за полтора часа до начала игры на трибунах "Шюкрю Сараджоглу" было довольно многолюдно. Фанаты энергично заводили друг друга песнями и речевками, и восторженно встретили появление на поле игроков и тренеров своей команды. Оригинальности антуражу предстоящего матча предавали громадные полотна с портретами Азиза Йылдырыма, развевающиеся по всему стадиону.

Однако со стартовым свистком стало ясно, что горячие фаны "Фенера", которых собралось почти 40 тысяч, намерены не только поддержать безвинно севшего, по их мнению, президента, но и поквитаться с теми, кто в этом виновен. И первую волну "джихада" они обрушили на СМИ. Агрессивно настроенные болельщики соседних с ложей прессы секторов устремились к барьерам, отделявшим их от журналистов, демонстрируя угрожающие жесты (большим пальцем очень выразительно проводили по горлу) и что-то скандируя. "Они кричат: "Убирайтесь вон! Это место не для вас!" — перевел мне их выкрики сидевший рядом турецкий коллега. И пояснил: "Фаны считают, что мы ничего не делаем, чтобы помочь Йылдырыму, а потому не имеем права находиться на стадионе". Украинские журналисты на происходящее взирали поначалу даже с некоторым интересом. Но когда на ложу прессы обрушился град из монет, зажигалок, брелоков и стаканов с водой, стало совсем не весело (несколько ранее подверглись "обстрелу" и поспешно ретировались фотографы, работавшие за воротами команд). Агрессивно настроенную публику не отвлек от давления на представителей СМИ даже футбол. Происходящему на поле внимания уделялось куда меньше, чем метанию всего, что попадалось под руку, в сторону ложи прессы. Как следствие, уже через 15 минут после начала игры оставаться на своих местах у нас не было никакой возможности. В меня прилетели две монеты достоинством в 1 лиру (раза в полтора тяжелее нашего старого одногривенника), а в соседа-турка — стакан с водой. От греха подальше журналистов — и местных, и попавших под горячую руку фанов украинцев — спешно эвакуировали в подтрибунные помещения. Причем, отступать пришлось полусогнувшись, по живому тоннелю из стюардов и сотрудников службы безопасности стадиона, прикрывавших нас своими телами. В итоге, первый тайм мы досматривали на большом экране в пресс-центре стадиона. А в это время фанаты прорвались в опустевшую ложу прессы, пинками и выломанными сиденьями нагнав оттуда стюардов, и показали, "чье это место" – растянули большой баннер с портретом Йылдырыма. Но самое интересное ждало впереди.

В перерыве нас провели в сектор прямо за скамейкой запасных "Шахтера", попросив снять аккредитации и не пользоваться фотоаппаратами и ноутбуками, дабы не выдать свою принадлежность к СМИ. Но со своих новых мест мы наблюдали за игрой ненамного дольше, чем из ложи прессы в начале матча. На поле то и дело принялись выбегать крепкие парни в футболках с изображением президента "Фенербахче". Когда в середине второго тайма (на табло к этому времени все еще горели нули) очередного бегуна стюарды скрутили прямо перед сектором ультрас "канареек", это вызвало выплеск агрессии болельщиков. Прорвав кордоны, они устремились на поле — десять человек, сто, тысяча... Стюарды едва спаслись бегством, оперативно скрылись в тоннеле и команды. Секьюрити сосредоточились на том, чтобы не дать болельщикам прорваться в подтрибунные помещения. Мы же оказались по сути заложниками беснующейся толпы, взявшей стадион под свой полный контроль. Опьяненные вседозволенностью фанаты носились по полю, рвали сетки ворот, качались на перекладинах, пытаясь их сломать. У украинских журналистов, находившихся всего в нескольких метрах от кромки поля, не было никакой возможности покинуть свои места. Скажу честно, в тот момент стало по-настоящему страшно. Во-первых, в нашей группе было несколько девушек, и это могло стать дополнительной "приманкой" для обезумевшей толпы. Во-вторых, в голове пульсировала мысль: "Как турецкая полиция планирует "выкуривать" бузотеров со стадиона? Уж не надумают ли местные силовики запустить какой-нибудь газ?". Благо, ни нездорового интереса к нам, ни газовой атаки не последовало. Вдоволь покуражившись, фанаты потихоньку стали покидать стадион. Одновременно с этим в наш сектор пробрались несколько сотрудников службы безопасности, и небольшими группами, по 2-3 человека, начали выводить нас внутрь арены. И первое, что мы увидели, оказавшись в холле – отъезжающий автобус "Шахтера". Все были расстроены. Особенно Мирча Луческу, который привез команду в Стамбул играть и никоим образом не ожидал увидеть в Турции подобное. Минут через 30 после команды в сторону аэропорта сумели выехать и журналисты. По дороге нам то и дело попадались полицейские грузовики с автоматчиками и бронетехника. К счастью, как мы потом узнали, оружие применять не пришлось – болельщики успокоились, рассеялись по городу, и до серьезного "замеса" дело не дошло.

В Донецк мы вернулись за полночь, хоть и слегка "ощипанные", но в добром здравии. А горняки с тех пор предпочитали проводить международные спарринги у себя на "Донбасс-Арене", куда заезжали и "Лион", и "Зенит", и "Спартак".

Фото - из архива автора