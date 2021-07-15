  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской Десной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской Десной

Премьер-лига
(1 голосов)
Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской Десной

Новина українською

Соглашение ФК "Десна" и TM Parimatch переподписали накануне нового футбольного сезона 2021/2022, который начнется 25 июля поединком против одесского "Черноморца".

Это означает, что бренд продолжит быть титульным спонсором черниговского клуба с размещением логотипа на футбольной форме, официальном сайте и соцсетях команды.

В новом сезоне Parimatch планирует усилить маркетинговую составляющую "Десны" и увеличить количество болельщиков, как на трибунах, так и перед экранами. Кроме того, условиями контракта предусмотрено больше социальных активностей и акций для всех футбольных фанов.

"Мы очень рады видеть "Десну" среди своих партнеров. Чернигов всегда любил футбол и наши совместные проекты это подтвердили. В следующих сезонах мы хотим расширить наше сотрудничество и вместе с клубом подарить черниговцам спортивную феерию. Впереди много работы, которую болельщики непременно оценят. Это часть нашей стратегии устойчивого развития украинского спорта", - прокомментировал продолжение сотрудничества Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

За предыдущий период совместной работы "Десна" впервые в истории клуба вышла в еврокубки. А черниговские болельщики получили возможность посмотреть на больших экранах не только трансляцию исторического матча с немецким Вольфсбургом, но и поединки украинской сборной во время Евро 2020.

К обновленным спортивным активностям все желающие смогут присоединиться уже 25 июля. Стартовая игра сезона с "Черноморцем" начнется в 19:30 на местном стадионе им. Гагарина.

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорту на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, ФК "Шахтер", ФК "Десна", ФК "Львов", ФК "Металлист 1925", Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) ПариМатч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.07.2021 в 17:16
Повно інших варіантів, той же бізнес Поворознюка. Або Атрошенка) .
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 17:11
Конторы спонсоры это наше всё... жаль , что других вариантов сейчас в Украине просто нет...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...