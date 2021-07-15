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Гармаш, Дубинчак и Ванат выйдут в старте Динамо на спарринг с Эвианом
Очередной спарринг киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня, 15 июля, киевское "
Соперником киевлян будет французский "Эвиан", который сейчас прозябает в любителях.
Стартовый состав "Динамо": Бойко, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак, Коробенко, Гармаш, Леднев, Бенито, де Пена, Ванат
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет
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