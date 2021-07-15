Гармаш, Дубинчак и Ванат выйдут в старте Динамо на спарринг с Эвианом

Сегодня, 15 июля, киевское " Динамо " проведет свой третий контрольный матч на втором тренировочном сборе, в Швейцарии.

Соперником киевлян будет французский "Эвиан", который сейчас прозябает в любителях.

Стартовый состав "Динамо": Бойко, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак, Коробенко, Гармаш, Леднев, Бенито, де Пена, Ванат