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Гармаш, Дубинчак и Ванат выйдут в старте Динамо на спарринг с Эвианом

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной спарринг киевлян

Гармаш, Дубинчак и Ванат выйдут в старте Динамо на спарринг с Эвианом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня, 15 июля, киевское "Динамо" проведет свой третий контрольный матч на втором тренировочном сборе, в Швейцарии.

Соперником киевлян будет французский "Эвиан", который сейчас прозябает в любителях.

Стартовый состав "Динамо": Бойко, Тымчик, Кендзера, Шабанов, Дубинчак, Коробенко, Гармаш, Леднев, Бенито, де Пена, Ванат

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Динамо (Киев)
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