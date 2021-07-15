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Вест Хэм контактировал с Динамо по поводу возможного трансфера Бущана
Но приоритетной целью молотобойцев является Ареоля из ПСЖ
Фото - UA-Футбол / Олександр Приходько
Лондонский Вест Хэм ведет поиски нового голкипера для команды.
Дэвид Мойес намерен повысить конкуренцию нынешнему №1 Лукашу Фабиански и поэтому клуб занят поисками голкипера.
На данный момент лондонцы ведут переговоры по аренде кипера ПСЖ Альфонса Ареоля, перспективы которого в составе парижан
Сам Ареоля также был бы не прочь вернуться в Лондон, о котором у него остались теплые воспоминания со времен выступления в Фулхэме и где француз даже купил себе дом.
Также отмечается, что Вест Хэм выходил на контакт с
В любом случае, приоритетным для Вест Хэма является подписание Ареоля, но если этот трансфер провернуть не удастся, тогда клуб будет возвращаться к другим кандидатурам шорт-листа.
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