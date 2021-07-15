Вест Хэм контактировал с Динамо по поводу возможного трансфера Бущана

Лондонский Вест Хэм ведет поиски нового голкипера для команды.

Дэвид Мойес намерен повысить конкуренцию нынешнему №1 Лукашу Фабиански и поэтому клуб занят поисками голкипера.

На данный момент лондонцы ведут переговоры по аренде кипера ПСЖ Альфонса Ареоля, перспективы которого в составе парижан после подписания Джанлуиджи Доннаруммы не самые радужные.

Сам Ареоля также был бы не прочь вернуться в Лондон, о котором у него остались теплые воспоминания со времен выступления в Фулхэме и где француз даже купил себе дом.

Также отмечается, что Вест Хэм выходил на контакт с Динамо по поводу Георгия Бущана, однако, чем завершились переговоры не сообщается.

В любом случае, приоритетным для Вест Хэма является подписание Ареоля, но если этот трансфер провернуть не удастся, тогда клуб будет возвращаться к другим кандидатурам шорт-листа.