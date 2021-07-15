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Вест Хэм контактировал с Динамо по поводу возможного трансфера Бущана

Премьер-лига
(1 голосов)

Но приоритетной целью молотобойцев является Ареоля из ПСЖ

Вест Хэм контактировал с Динамо по поводу возможного трансфера Бущана

Фото - UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Лондонский Вест Хэм ведет поиски нового голкипера для команды.

Дэвид Мойес намерен повысить конкуренцию нынешнему №1 Лукашу Фабиански и поэтому клуб занят поисками голкипера.

На данный момент лондонцы ведут переговоры по аренде кипера ПСЖ Альфонса Ареоля, перспективы которого в составе парижан после подписания Джанлуиджи Доннаруммы не самые радужные.

Сам Ареоля также был бы не прочь вернуться в Лондон, о котором у него остались теплые воспоминания со времен выступления в Фулхэме и где француз даже купил себе дом.

Также отмечается, что Вест Хэм выходил на контакт с Динамо по поводу Георгия Бущана, однако, чем завершились переговоры не сообщается.

В любом случае, приоритетным для Вест Хэма является подписание Ареоля, но если этот трансфер провернуть не удастся, тогда клуб будет возвращаться к другим кандидатурам шорт-листа.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Альфонс Ареола Пари Сен-Жермен (Париж) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
standard.co.uk

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Комментарии (1)
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TarasLviv2019 (LVIV)
15.07.2021 в 18:16
нічим, Бущан далі в Динамо
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