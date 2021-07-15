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Дубль Леднева помог Динамо разгромить Эвиан
Киевляне продолжат работать на швейцарском сборе
Фото — А.Лукацкий, fcdynamo.kiev.ua
15 июля киевское "
Соперником киевлян был ранее грозный французский "Эвиан", который сейчас прозябает в любителях.
Киевляне начали матч ударно, хотя уровень соперника позволял динамовцам забивать и без излишнего напряжения.
Уже на 2-й минуте Ванат выиграл борьбу на левом фланге, вошел в штрафную, скинул на Леднева и Богдан вогнал мяч в сетку.
Ну а на 17-й уже сам Ванат пробил кипера французов, который сыграл не лучшим образом, пропустив мяч под рукой.
Ну а под занавес тайма Леднев положил третий после чего игра и закончилась.
Во втором тайме киевляне продолжали неспешно доминировать и иногда создавать моменты, но больше не забивали.
Послезавтра "Динамо" сыграет свой очередной спарринг – с "Ниццей".
Динамо – Эвиан 3:0
Голы: Леднев (2, 38), Ванат (17)
"Динамо": Бойко (Моргун, 46) - Тымчик (Сирота, 62), Кендзера (Вивчаренко, 46), Шабанов, Дубинчак (Родригес, 46) - Гармаш (к) (Буяльский, 62), Бенито (Антюх, 46), Леднев (Андриевский, 62), де Пена, Коробенко (Шепелев, 62) - Ванат (Кулач, 46).
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