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Дубль Леднева помог Динамо разгромить Эвиан

Премьер-лига
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(3 голосов)

Киевляне продолжат работать на швейцарском сборе

Дубль Леднева помог Динамо разгромить Эвиан

Фото — А.Лукацкий, fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

15 июля киевское "Динамо" провело свой третий контрольный матч на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

Соперником киевлян был ранее грозный французский "Эвиан", который сейчас прозябает в любителях.

Киевляне начали матч ударно, хотя уровень соперника позволял динамовцам забивать и без излишнего напряжения.

Уже на 2-й минуте Ванат выиграл борьбу на левом фланге, вошел в штрафную, скинул на Леднева и Богдан вогнал мяч в сетку.

Ну а на 17-й уже сам Ванат пробил кипера французов, который сыграл не лучшим образом, пропустив мяч под рукой.

Ну а под занавес тайма Леднев положил третий после чего игра и закончилась.

Во втором тайме киевляне продолжали неспешно доминировать и иногда создавать моменты, но больше не забивали.

Послезавтра "Динамо" сыграет свой очередной спарринг – с "Ниццей".

Динамо – Эвиан 3:0

Голы: Леднев (2, 38), Ванат (17)

"Динамо": Бойко (Моргун, 46) - Тымчик (Сирота, 62), Кендзера (Вивчаренко, 46), Шабанов, Дубинчак (Родригес, 46) - Гармаш (к) (Буяльский, 62), Бенито (Антюх, 46), Леднев (Андриевский, 62), де Пена, Коробенко (Шепелев, 62) - Ванат (Кулач, 46).

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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xapyga (Запорожье)
15.07.2021 в 21:02
Вот не понятно, зачем Бенито наигрывать? Цыган серьзно думает что он заиграет??? тот же Антюх в разы лучше
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0
-2
Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 20:44
Пока грають молоді і не погано.
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
15.07.2021 в 20:07
Кулача клонировали?
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
15.07.2021 в 20:45
Того його і Мирча не хотів і брать.
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0
0


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