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Гол Селезнева с пенальти принес Минаю первую летнюю победу

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Опыт не пропьешь

Гол Селезнева с пенальти принес Минаю первую летнюю победу

fcminaj.com

Новина українською

Новый-старый участник УПЛ Минай 15 июля провел спарринг с футбольной академией Мункач.

Команда Кобина имела солидное преимущество, но забила лишь раз, причем с пенальти.

Клуб в своем отчете скромно пишет о том, что пенальти на 54-й минуте забил "игрок на просмотре", однако источники сообщают, что реализовал "точку" опальный Евгений Селезнев, который сейчас тренируется с командой.

Следующий товарищеский матч Минай сыграет в эту субботу, 17 июля, на Авангарде с ФК Ужгород.

Минай – ФА Мункач 1:0

Гол: Селезнев (на просмотре) (54, пен.)

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Комментарии (15)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.07.2021 в 22:04
Голеадор
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
15.07.2021 в 21:46
Надо, что бы Кормильцу по ахиллам кто-то хорошо дал, они же у него вечно болят после попойки, верный метод! Если разрыв, то до конца сезона минуснётся с его то "режимом"...)
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+1
-1
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c99baf (Харьков)
15.07.2021 в 22:01
А ты видать по башке в детстве получил,шо такое "наклавил" дрыстотник кУевский...
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
15.07.2021 в 21:44
А Ваську Грызуна жизнь ничему не учит))) Тунец ему ещё напихает в раздевалке похуже Мили. При всей команде. И плакать будет Васька...
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+1
-1
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.07.2021 в 21:30
Тунец и Ментай чудова пара.Знайшов де харчуватися.
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+7
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.07.2021 в 21:14
От би було ржачно, якби Динамо заявило по приколу пенсіонера Шацьких, та випускали б на пенальті. Кармілєц би всрався від злості.
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+7
-2
Джин Тоник (R)
15.07.2021 в 20:57
Удачи Женя!Побьет рекорд это 100%.Он на голову Лучше алкаша Мили.Удачи Ему!
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+3
-11
Artemanat (Кривой Рог)
15.07.2021 в 21:18
Такой же алкаш
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+3
-2
Alex-696 (Немирів)
15.07.2021 в 21:32
Гірший
+3
-2
vgolovan (полтава)
15.07.2021 в 20:54
только что закончился товарняк металист 1925 - альянс 1-3 - а как эта команда будет играть в упл - команда чемпионата области - все футбола в украине нет
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+2
-1
Джин Тоник (R)
15.07.2021 в 20:56
У нас все команды низкого уровня.Ну и что теперь не играть?Нужно зделать зарплаты максимум 10 тисяч гривен и играть.
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+2
-4
vgolovan (полтава)
15.07.2021 в 20:52
клоунада продолжается - селезня опять взяли в команду потому что играть некому
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+4
-2
football_soccer (Украина)
15.07.2021 в 20:48
ставка "пенальти:да" в матчах миная начинает выглядеть перспективно
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+3
0
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Я так думаю... (КиЇв)
15.07.2021 в 20:42
Щоб перевершити досягнення Реброва і Шацьких (123 голи) гравцю « Селезньов на перегляді» треба забити 8 пенальті. Чи варто розраховувати, що Минай отримає право на пробиття 8-ми пенальті впродовж чемпіонату? ;)
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+4
-2
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Siren05 (Мариуполь)
15.07.2021 в 20:49
Женя согласен хоть 10 лет играть в любом клубе УПЛ, но рекорд побить!
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+3
-3


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