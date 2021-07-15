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Гол Селезнева с пенальти принес Минаю первую летнюю победу
Опыт не пропьешь
fcminaj.com
Новый-старый участник УПЛ
Команда Кобина имела солидное преимущество, но забила лишь раз, причем с пенальти.
Клуб в своем отчете скромно пишет о том, что пенальти на 54-й минуте забил "игрок на просмотре", однако источники сообщают, что реализовал "точку" опальный Евгений Селезнев, который сейчас тренируется с командой.
Следующий товарищеский матч Минай сыграет в эту субботу, 17 июля, на Авангарде с ФК Ужгород.
Минай – ФА Мункач 1:0
Гол: Селезнев (на просмотре) (54, пен.)
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