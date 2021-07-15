Гол Селезнева с пенальти принес Минаю первую летнюю победу

Новый-старый участник УПЛ Минай 15 июля провел спарринг с футбольной академией Мункач.

Команда Кобина имела солидное преимущество, но забила лишь раз, причем с пенальти.

Клуб в своем отчете скромно пишет о том, что пенальти на 54-й минуте забил "игрок на просмотре", однако источники сообщают, что реализовал "точку" опальный Евгений Селезнев, который сейчас тренируется с командой.

Следующий товарищеский матч Минай сыграет в эту субботу, 17 июля, на Авангарде с ФК Ужгород.

Минай – ФА Мункач 1:0

Гол: Селезнев (на просмотре) (54, пен.)